Тардиф о возвращении России на турниры: «На сезон-2023/24 решение будет принято во время или до конгресса ИИХФ в конце мая»
Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на международные соревнования.
«Мы всегда говорили, что будем разбираться с участием России и Беларуси год за годом. Через несколько дней у меня будет встреча с МОК.
В марте ИИХФ проведет заседание совета. На сезон-2023/24 решение будет принято как минимум во время или до конгресса ИИХФ в Тампере в конце мая 2023 года», – сказал Люк Тардиф.
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