Тардиф о возвращении России на турниры: «На сезон-2023/24 решение будет принято во время или до конгресса ИИХФ в конце мая»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею МОК Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на международные соревнования.

«Мы всегда говорили, что будем разбираться с участием России и Беларуси год за годом. Через несколько дней у меня будет встреча с МОК.

В марте ИИХФ проведет заседание совета. На сезон-2023/24 решение будет принято как минимум во время или до конгресса ИИХФ в Тампере в конце мая 2023 года», – сказал Люк Тардиф.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Вот сразу видно, что человек не хочет российский паспорт и агрохолдинг
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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