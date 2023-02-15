Тардиф о возвращении России на турниры: «На сезон-2023/24 решение будет принято во время или до конгресса ИИХФ в конце мая»

Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на международные соревнования.

«Мы всегда говорили, что будем разбираться с участием России и год за годом. Через несколько дней у меня будет встреча с .

В марте ИИХФ проведет заседание совета. На сезон-2023/24 решение будет принято как минимум во время или до конгресса ИИХФ в Тампере в конце мая 2023 года», – сказал Люк Тардиф.