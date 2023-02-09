Глава Федерации хоккея Чехии: «Нельзя возвращать Россию на турниры, пока идут боевые действия. Спортсмены не виноваты, но они – часть страны»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Алоис Гадамчик Федерация хоккея Чехии Политика Хоккей

Президент Федерации хоккея Чехии высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

«Это вопрос к органу [ИИХФ]. Но если мыслить с точки зрения нравственности, то все не так уж и сложно. Господа, которые хотят вернуть Россию на чемпионат мира, должны подумать о том, как закончить боевые действия.

То, что происходит на Украине уже год, – огромная трагедия. Я знаю, что [российские] спортсмены не виноваты, но они – часть страны. Мы не можем выделить спорт, будто ничего не происходит.

Пока не закончатся боевые действия, мы не можем этого сделать (вернуть россиян на международные турниры – прим. Sports.ru). У России всегда была качественная команда. Матчи с ними были захватывающими, но нельзя ставить спорт выше ситуации на Украине.

Кроме того, нам было бы неприятно, если бы [боевые действия] ударили по нам, а кто-то говорил, что нужно [вернуть Россию на международные турниры]. Я очень четко это понимаю», – цитирует Алоиса Гадамчика Sport.cz.

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35 комментариев

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elena
Ответ tyuiop tyuiop
в госдуме сидит много воров и никто не в тюрьме. почему им можно воровать а ты не воруншь?
Можно фамилии воров? Хочу знать, чтобы не блаблабла
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dimitrii36
Ответ pazo
США присоединили хоть квадратный метр чужой территории?
у матрасов базы по всему шару, список мест, где уши торчат в свободном доступе, если капнуть лопатой, то земной оси коснешься
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shooher
Ответ pazo
США присоединили хоть квадратный метр чужой территории?
Де-юре нет. А по факту контролирует огромные территории по всей планете.
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elena
Ответ Ильнур Хасанов
Чехи обижены за 67 год. В открытую отомстить не могут, только гадить
А что было в 67-м?
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pazo
Ответ ademius
Я одного не могу понять. Почему США периода 2001-2003 никто никуда не выгонял? Им можно? Ну тогда и России можно, разве нет?
США присоединили хоть квадратный метр чужой территории?
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shooher
Ответ ademius
Я одного не могу понять. Почему США периода 2001-2003 никто никуда не выгонял? Им можно? Ну тогда и России можно, разве нет?
В корейской войне десятки государств участвовало, больше миллиона погибших, и все нормально. Там японцы по полной отрывались. Во Вьетнаме сжигали деревни напалмом, и тоже все норм. Да и во всех последующих войнах и конфликтах множество стран участвовало, причем практически всегда на чужих территориях. И что? Израиль десятки лет воюет с Палестиной, Индия с Пакистаном, в Африке постоянно войны, в Южной Америке постоянно неспокойно. И никого не отстранили.
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Кеша
Нельзя так нельзя . Мы сами приедем на танках . Достали вы нас ! Сколько можно травить народ России. Вы еще до Олимпиады в Сочи выли , как шакалы . Тьфу на вас !
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Сергей Галынский
Демократия, он случайно не добавил?
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tyuiop tyuiop
Ответ mitos
Глобализация жестко прошлась по Европе. Даже у Гитлера это не получилось...
да, хоть в чем то птн переплюнул усатого
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Vinnipukh Vinni
Ответ Илья Владимирович
Мде, такие суждения как раз конец войны и отодвигают.
Самое интересное в этой истории, как они запоют, если боевые действия закончатся, но не так, как им хочется.
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Илья Владимирович
Ответ tyuiop tyuiop
все мы жертвы режима
тогда уж режимов, да и жизнь вообще не справедлива
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eltempo87
Много вони последнее время от этой типо страны
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Vinnipukh Vinni
Ответ Илья Владимирович
Комментарий удален модератором
Он просто на зарплате.
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tyuiop tyuiop
Ответ Илья Владимирович
Комментарий удален модератором
все мы жертвы режима
+1
-2
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mitos
Глобализация жестко прошлась по Европе. Даже у Гитлера это не получилось...
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Vitto
Ответ Headly
а давно курды выше президента стали? ну и их приглашение прям рофл. хрупкий мир который мог бы быть просто рухнул. в итоге имеем ирак 3.0
Какого президента? Кровавого офтальмолога, который держится на штыках иранцев и бомбах РФ? Это кукла, а не президент.
+3
-10
-7
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Onion
Ответ Ильнур Хасанов
Чехи обижены за 67 год. В открытую отомстить не могут, только гадить
Чехи так и не смогли простить СССР ввод в строй в 1967 Останкинской телебашни?
+3
-1
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Headly
Ответ Vitto
Курды приглашали.
а давно курды выше президента стали? ну и их приглашение прям рофл. хрупкий мир который мог бы быть просто рухнул. в итоге имеем ирак 3.0
+4
-1
+3
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Vitto
Ответ Ильнур Хасанов
Чехи обижены за 67 год. В открытую отомстить не могут, только гадить
За 68 год, умник...
+3
-3
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Ильнур Хасанов
Ответ tyuiop tyuiop
почему, они открыто поставляют танки
Ну это же все равно не объявить войну в открытую
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Илья Владимирович
Ответ tyuiop tyuiop
ну по сути они жертвы режима при этом они на хорошем пайке и особо не против, бабло для большинства на первом месте
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tyuiop tyuiop
Ответ Nissan 0123
Они не виноваты, но виноваты
ну по сути они жертвы режима
при этом они на хорошем пайке и особо не против, бабло для большинства на первом месте
+12
-12
0
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tyuiop tyuiop
Ответ Ильнур Хасанов
Чехи обижены за 67 год. В открытую отомстить не могут, только гадить
почему, они открыто поставляют танки
+3
-2
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Vitto
Ответ Headly
да даже сейчас американские базы есть в Сирии, хотя их никто туда не приглашал) да и после 2003 амеры дел наворотили, но этот клоун с гашеком одну борматуху пил. для него этих событий не существует
Курды приглашали.
+2
-7
-5
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Ильнур Хасанов
Чехи обижены за 67 год. В открытую отомстить не могут, только гадить
+5
-3
+2
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