Глава Федерации хоккея Чехии: «Нельзя возвращать Россию на турниры, пока идут боевые действия. Спортсмены не виноваты, но они – часть страны»

Президент Федерации хоккея Чехии высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

«Это вопрос к органу [ ]. Но если мыслить с точки зрения нравственности, то все не так уж и сложно. Господа, которые хотят вернуть Россию на чемпионат мира, должны подумать о том, как закончить боевые действия.

То, что происходит на Украине уже год, – огромная трагедия. Я знаю, что [российские] спортсмены не виноваты, но они – часть страны. Мы не можем выделить спорт, будто ничего не происходит.

Пока не закончатся боевые действия, мы не можем этого сделать (вернуть россиян на международные турниры – прим. Sports.ru). У России всегда была качественная команда. Матчи с ними были захватывающими, но нельзя ставить спорт выше ситуации на Украине.

Кроме того, нам было бы неприятно, если бы [боевые действия] ударили по нам, а кто-то говорил, что нужно [вернуть Россию на международные турниры]. Я очень четко это понимаю», – цитирует Алоиса Гадамчика Sport.cz.