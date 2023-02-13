Строум об Овечкине: «Великий игрок, который хочет, чтобы другие вокруг него были такими же. Так же было с Кэйном в «Чикаго»
Форвард «Вашингтона» Дилан Строум высказался об игре с Александром Овечкиным.
«Игра с номером 8 идет на пользу. Думаю, мы хорошо ладим друг с другом. Некоторое время с нами играл Ширс (Конор Шири, нападающий «Вашингтона» – прим. Sports.ru), и мы менялись местами.
Я думаю, что одно только внимание к деталям Овечкина, то, как он бросает и открывается, требует от товарищей по звену показывать лучшее. Это то, чего хочет каждый игрок.
Так же у меня было с Патриком Кэйном в «Чикаго». Они очень похожи в том, что многого требуют от своих партнеров по звену. Они великие игроки и хотят, чтобы другие вокруг них были такими же. Ови добивается этого от многих партнеров, с которыми играет. С таким парнем весело играть», – заявил Строум.
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