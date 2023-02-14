Максим Наумов об Овечкине: «Когда я был маленьким, он уже был мой номер один. Сейчас он все шайбы забрасывает, скоро Гретцки перебьет»

Максим Наумов сообщил, что является поклонником .

– В анкете ISU написано, что ты увлекаешься баскетболом.

– Баскетболом? Нет, я больше хоккеем. Если я слежу за другим спортом, это НХЛ, очень нравится. Поиграть в баскетбол могу, но больше футбол.

– А кто вообще эти анкеты ISU заполняет?

– А я не знаю (смеется). Надо будет апдейт сделать.

– Ну тогда кто кумир? Овечкин или назовешь кого-то пооригинальнее?

– Нет, когда я был маленьким, он уже был мой номер один. Сейчас он все шайбы забрасывает, скоро Гретцки перебьет, думаю, сто процентов. У меня даже есть кепка, на которой он расписался.

Когда-то давно, в детстве мой крестный отец мне все рассказал про хоккей, включил мне игру «Вашингтон Кэпиталс» – а там Овечкин играет. И с тех пор я за ним слежу.

– Расписался – это тебе пришлось его ждать где-то?

– Нет, мы знали кого-то, кто знал кого-то, кто знал его (смеется). До сих пор лежит, знаю где. Очень круто, – сказал американский фигурист русского происхождения.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории (812 шайб). Впереди только (894).

Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»