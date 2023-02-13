Терещенко о серии Овечкина без очков: «Рано бить тревогу! Приболел, может быть. Саша свои голы забьет, переживать стоит насчет «Вашингтона» в плей-офф»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал неудачную серию Александра Овечкина в НХЛ.

Напомним, нападающий «Вашингтона» впервые в сезоне не набрал ни одного очка за 4 игры. 

«Рано бить тревогу! Может быть, приболел или еще что-то. Хоккей – спорт, тут может быть разное. Переживать стоит насчет того, что «Вашингтон» не попадает в плей-офф.

Что касается Саши, то он свои голы забьет. Все зависит от команды, игроков и Саши, в частности», – сказал экс-нападающий сборной России.

В 54 матчах текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 54 (32+22) очка. Его статистику можно найти здесь.

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