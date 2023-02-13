Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ чемпионат США Хоккей

Александр Овечкин посетил Старшую школу фигурного катания в Вашингтоне.

О встрече с нападающим «Вашингтон Кэпиталс», состоявшейся 7 января, рассказала главный тренер учебного заведения Эмме Портер.

«Мы готовились снимать тренировку нашей команды для предстоящего соревнования, так что [на льду] уже многое происходило, но все еще было сильное волнение. Многие мамы попадали в обморок [после появления Овечкина].

Большинство фигуристок, участвующих в программе, выросли в Маунт-Верноне, как и я. Так что потерять свой домашний каток в младшем или выпускном классе довольно горько.

Мы чувствовали себя не в своей тарелке во время первой тренировки на новой временной площадке, поэтому, когда появился Ови, это было особенное чувство – как будто все будет хорошо.

Это был очень органичный момент субботнего утра. Он просто тусовался со своими детьми, и они пришли на каток, чтобы вместе покататься на коньках. Но именно этим мы и занимаемся, верно? Мы катаемся на коньках. Мы фигуристы.

Было приятно видеть суперзвезду такого уровня. Как только мы разделили лед, для всех это событие стало обычным делом. Он занимался с нашими фигуристками, и наши фигуристки обнимали его детей», – сказала Портер. 

Фото: https://www.usfigureskating.org/

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26 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ chespo
Какой разный подход, у нас бы некоторых на фото на лед не выпустили ради их же безопасности, во избежание травм.
Вы думаете, что в России нет полных фигуристок? Никто из них не претендует на ЧМ и ОИ. Это явно любители, для которых- это хобби.
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temys
Ответ принцесса Севера
Наши девчоки по сравнению с этими🤦‍♀️😍стройняшки
С таким же успехом можно можно сравнить проф игрока в амер футбол и наших пацанов, бегающих в субботу на коробке под пивко
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Tarkovski
Вот это блин бодипозитив конечно!
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Марьяж
Пышки.
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Noname No
Сейчас озлобленные русские тётки пройдутся по фигурам молодых девочек
+1
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chespo
Какой разный подход, у нас бы некоторых на фото на лед не выпустили ради их же безопасности, во избежание травм.
+1
0
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Ковид 07.10.52
Попадали от страха. что следом главарь его команды придет...
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Беня_Финитас
Ответ Perfeksionistka
Не поняла.. вот эти вот кобылки на фотографии до сих пор с мамами на трени ходят?
они же для здоровья и любви к искусству , а не ради медального начоса , подарочных БМВ во славу Тутберидзе и прости хоспаде самого ( ну того кто у них на очереди в бункере отсиживается ) .
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принцесса Севера
Ответ Syndycate
Ага, а тут некоторые Валиеву с Трусовой толстыми называют) Всем бы быть такими толстыми и прыгать четверные)
Наши девчоки по сравнению с этими🤦‍♀️😍стройняшки
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Syndycate
Ответ принцесса Севера
Ничего себе фигуристки🤯, как штангистов на коньках
Ага, а тут некоторые Валиеву с Трусовой толстыми называют) Всем бы быть такими толстыми и прыгать четверные)
+5
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принцесса Севера
Ничего себе фигуристки🤯, как штангистов на коньках
+7
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Maturmalai
Ответ Denis Travin
... это группа здоровья?
Нет, это будущие рекруты Вашингтона. Команде нужны новые тафгаи, Ови прикрывать.
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TBFTT
В красном ппц корова
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Denis Travin
... это группа здоровья?
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Rashida
Ответ Maturmalai
Мамы попадали в обморок от его неотразимой улыбки. Еще хотелось бы разъяснений от редакции: на фото эти самые мамы или таки их дети?
Вы довели меня до слёз.
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Hiro Nakamura
Ну и коровы их фигуристки (не все), можете минусить))
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diversant
Ответ Фанат Ференцвароша
В США подростки выглядят старше, чем подростки в России. Здоровое питание и здоровый образ жизни даёт плоды
Это у них подростки такие откормленные. Потом они на этом здоровом питании до 120-150 кг отжираются
+10
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Маргарита В Сафронова
Наши мамы такой момент бы не пропустили в обмороках. Расхватали бы Овечкина на автографы и фото по полной.
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Фанат Ференцвароша
Ответ Perfeksionistka
Не поняла.. вот эти вот кобылки на фотографии до сих пор с мамами на трени ходят?
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Katerina Sunny
Ответ Maturmalai
Мамы попадали в обморок от его неотразимой улыбки. Еще хотелось бы разъяснений от редакции: на фото эти самые мамы или таки их дети?
Фигуристки, там же разного уровня соревновнования проходят. А мамы, наверное, от обморока не отошли.
+5
0
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Alex1104
Судя по фигурам - инклюзивность в полный рост.
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Марс Досоев
Хорошенькие мамы и Ови с улыбкой известной на весь мир. Хороший позитив до конца дня
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Maecenas
стесняюсь спросить, а на фото сами фигуристки или их мамы?
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Perfeksionistka
Не поняла.. вот эти вот кобылки на фотографии до сих пор с мамами на трени ходят?
+19
-5
+14
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Maturmalai
Мамы попадали в обморок от его неотразимой улыбки.
Еще хотелось бы разъяснений от редакции: на фото эти самые мамы или таки их дети?
+21
-4
+17
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