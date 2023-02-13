Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»

посетил Старшую школу фигурного катания в Вашингтоне.

О встрече с нападающим «Вашингтон Кэпиталс», состоявшейся 7 января, рассказала главный тренер учебного заведения Эмме Портер.

«Мы готовились снимать тренировку нашей команды для предстоящего соревнования, так что [на льду] уже многое происходило, но все еще было сильное волнение. Многие мамы попадали в обморок [после появления Овечкина].

Большинство фигуристок, участвующих в программе, выросли в Маунт-Верноне, как и я. Так что потерять свой домашний каток в младшем или выпускном классе довольно горько.

Мы чувствовали себя не в своей тарелке во время первой тренировки на новой временной площадке, поэтому, когда появился Ови, это было особенное чувство – как будто все будет хорошо.

Это был очень органичный момент субботнего утра. Он просто тусовался со своими детьми, и они пришли на каток, чтобы вместе покататься на коньках. Но именно этим мы и занимаемся, верно? Мы катаемся на коньках. Мы фигуристы.

Было приятно видеть суперзвезду такого уровня. Как только мы разделили лед, для всех это событие стало обычным делом. Он занимался с нашими фигуристками, и наши фигуристки обнимали его детей», – сказала Портер.

Фото: https://www.usfigureskating.org/