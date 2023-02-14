Токкет о «Ванкувере» после 1:6 от «Детройта»: «Придется начать с азов, чтобы понять, как нужно защищаться. Мы очень много рискуем»

недоволен игрой « » в обороне.

«Кэнакс» проиграли « » (1:6) в регулярном чемпионате .

«Нам придется начать с азов, чтобы понять как нужно защищаться, как останавливать и начинать атаки. Сейчас мы очень много кружимся и рискуем. Нужно гордиться тем, что ты играешь в обороне, блокируешь бросок или выбиваешь шайбу.

Сложный календарь? Структура, дисциплина и лидерство – вот что поможет, когда нет возможности проявить себя наилучшим образом. Если ты не чувствуешь ног, то должен играть в умный хоккей», – сказал главный тренер канадского клуба.