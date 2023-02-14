Токкет о «Ванкувере» после 1:6 от «Детройта»: «Придется начать с азов, чтобы понять, как нужно защищаться. Мы очень много рискуем»

Теги Детройт Ванкувер НХЛ Рик Токкет Хоккей

Рик Токкет недоволен игрой «Ванкувера» в обороне. 

«Кэнакс» проиграли «Детройту» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ

«Нам придется начать с азов, чтобы понять как нужно защищаться, как останавливать и начинать атаки. Сейчас мы очень много кружимся и рискуем. Нужно гордиться тем, что ты играешь в обороне, блокируешь бросок или выбиваешь шайбу. 

Сложный календарь? Структура, дисциплина и лидерство – вот что поможет, когда нет возможности проявить себя наилучшим образом. Если ты не чувствуешь ног, то должен играть в умный хоккей», – сказал главный тренер канадского клуба. 

2 комментария

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Макс
Он хоть сам понял, что "сморозил"?
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Pitts
Вот же Гончара затянуло в какую трясину... В Токкета не верю. Совсем.
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