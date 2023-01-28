Рик Токкет: «Рады, что Кузьменко может забивать. Но с ним еще нужно поработать, чтобы он стал полноценным игроком»

заявил, что будет работать с над его игрой в обороне.

26-летний российский нападающий согласовал новое двухлетнее соглашение с « » со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.

«Это очень мастеровитый хоккеист. Он способен забивать. Мы рады, что такой игрок есть в нашем составе.

Но с ним [еще] нужно поработать, чтобы он стал полноценным игроком. Андрей может забивать. И мы рады этому», – сказал главный тренер «Кэнакс».

Кузьменко набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 4» в 48 матчах текущего регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 15:56.