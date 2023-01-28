Рик Токкет: «Рады, что Кузьменко может забивать. Но с ним еще нужно поработать, чтобы он стал полноценным игроком»

Теги Ванкувер НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Рик Токкет заявил, что будет работать с Андреем Кузьменко над его игрой в обороне.

26-летний российский нападающий согласовал новое двухлетнее соглашение с «Ванкувером» со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.

«Это очень мастеровитый хоккеист. Он способен забивать. Мы рады, что такой игрок есть в нашем составе. 

Но с ним [еще] нужно поработать, чтобы он стал полноценным игроком. Андрей может забивать. И мы рады этому», – сказал главный тренер «Кэнакс».

Кузьменко набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 4» в 48 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:56.

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5 комментариев

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Георгий Волков
пропал пацан
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raspisanie77
Вчерашнее время вне топ-6 этому подтверждение, если б не травма Михея, то на постоянку мог вылететь из топ-6 у такого тренера, контракт вовремя подписал, тут агент прав, мог и эту сумму по итогам сезона не увидеть.
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ni
+4 для команды вне вне зоны ПО - это круто!
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Booligan
Ответ Александр Морозов
Вот тебе то дровосек и работать )))
Ну Токкет дровосеком не был никогда. Правда постоянно менял клубы, наверное с характером не очень
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Александр Морозов
Вот тебе то дровосек и работать )))
+2
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