Рик Токкет: «Рады, что Кузьменко может забивать. Но с ним еще нужно поработать, чтобы он стал полноценным игроком»
Рик Токкет заявил, что будет работать с Андреем Кузьменко над его игрой в обороне.
26-летний российский нападающий согласовал новое двухлетнее соглашение с «Ванкувером» со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.
«Это очень мастеровитый хоккеист. Он способен забивать. Мы рады, что такой игрок есть в нашем составе.
Но с ним [еще] нужно поработать, чтобы он стал полноценным игроком. Андрей может забивать. И мы рады этому», – сказал главный тренер «Кэнакс».
Кузьменко набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 4» в 48 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:56.
5 комментариев