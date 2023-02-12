Кузьменко сыграл 10:35 против «Детройта» – меньше было только 1 раз в сезоне. У него 1+0 в последних 6 играх
Андрей Кузьменко сыграл 10:35 против «Детройта» – меньше было только 1 раз в сезоне.
Форвард «Ванкувера» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (2:5) и не отметился результативными действиями.
В 52 матчах сезона на его счету 44 (22+22) очка. В последних 6 играх – 1 (1+0) балл.
Сегодня Кузьменко (10:35, 0:18 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок и сделал 1 блок. Меньшее игровое время в сезоне у него было один раз – в ноябре против «Торонто» (9:27).
Напомним, что недавно в «Кэнакс» сменился главный тренер – на место Брюса Будро пришел Рик Токкет.
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