Кузьменко сыграл 10:35 против «Детройта» – меньше было только 1 раз в сезоне. У него 1+0 в последних 6 играх

Теги Ванкувер НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко сыграл 10:35 против «Детройта» – меньше было только 1 раз в сезоне.

Форвард «Ванкувера» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (2:5) и не отметился результативными действиями. 

В 52 матчах сезона на его счету 44 (22+22) очка. В последних 6 играх – 1 (1+0) балл. 

Сегодня Кузьменко (10:35, 0:18 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок и сделал 1 блок. Меньшее игровое время в сезоне у него было один раз – в ноябре против «Торонто» (9:27). 

Напомним, что недавно в «Кэнакс» сменился главный тренер – на место Брюса Будро пришел Рик Токкет

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7 комментариев

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rereg84
Ответ Ник88
Вот и вся разница с Петерссоном играть в одном звене и без него
Нет, просто дай Петерсону 10 мин и будет ровно то же самое. Просто пришёл физрук:)
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Ник88
Вот и вся разница с Петерссоном играть в одном звене и без него
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j_jms
Ответ Garikus89
Об этом здесь многие писали, что поторопился Кузьменко подписывать контракт с Кэнакс. О приходе Токкета знали с декабря, о том, что это за фрукт, тоже известно. Так что теперь Андрею только терпеть, думаю, раньше следующего сезона лысое чудо не попрут обратно на ТВ. А так вышел бы на рынок, послушал предложения. Наверняка садовник постарался, он уже додумался Соша с сотрясами в центральный засунуть, очередной гениальный мув. Зато деньжат поимел наверное)
Как раз из-за прихода Токкета может и стоило поспешить. Играя по 10-12 минут без Петерсона, на 5 рассчитывать сложно. Скажут набил стату с хорошими партнерами, а сам? Никаких гарантий на хороший контракт летом бы не было. 2.5 -4 для второго - третьего звена.
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Пухлый дядя Вася
Агент его красавчик, успел контракт до нового тренера выбить)
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Garikus89
Об этом здесь многие писали, что поторопился Кузьменко подписывать контракт с Кэнакс. О приходе Токкета знали с декабря, о том, что это за фрукт, тоже известно. Так что теперь Андрею только терпеть, думаю, раньше следующего сезона лысое чудо не попрут обратно на ТВ. А так вышел бы на рынок, послушал предложения. Наверняка садовник постарался, он уже додумался Соша с сотрясами в центральный засунуть, очередной гениальный мув. Зато деньжат поимел наверное)
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Сергей Орлов
Если ставить его с двумя поленьями и дальше, то так и будет.
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Homyakus
Если уж болелы Ванкувера не понимают что происходит и называют Токкета лысым идиотом, то реально непонятно что происходит
+3
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