Кузьменко сыграл 10:35 против «Детройта» – меньше было только 1 раз в сезоне. У него 1+0 в последних 6 играх

сыграл 10:35 против «Детройта» – меньше было только 1 раз в сезоне.

Форвард « » принял участие в матче регулярного чемпионата против «Ред Уингс» (2:5) и не отметился результативными действиями.

В 52 матчах сезона на его счету 44 (22+22) очка. В последних 6 играх – 1 (1+0) балл.

Сегодня Кузьменко (10:35, 0:18 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок и сделал 1 блок. Меньшее игровое время в сезоне у него было один раз – в ноябре против «Торонто» (9:27).

Напомним, что недавно в «Кэнакс» сменился главный тренер – на место Брюса Будро пришел .