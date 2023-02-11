Владислав Третьяк: «Тарасенко должен доказывать, что его обмен не был ошибкой. Жду, что он будет еще больше стараться в каждой игре»

Теги ФХР Рейнджерс Владислав Третьяк НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Игорь Шестеркин Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк прокомментировал обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

«Уже несколько дней назад начали обсуждать, что Владимир Тарасенко может быть обменян в «Рейнджерс». Я подумал, что смена клуба повлияет на его игру. Это ведь новый вызов.

Вообще хоккеиста смена команды заставляет пересмотреть свою игру. Ты попадаешь в новую обстановку и должен доказать, что тебя взяли по праву.

Тарасенко же попал к своим русским друзьям – Панарину, Шестеркину… Это тоже очень важно. Его хорошо приняли, и он сразу гол забил. И тренер тогда сказал, что это действительно был правильный обмен. Ну дай бог, чтобы дальше у него пошла игра.

Представляю, как если бы я поехал в НХЛ. Это новый вызов, нужно очень сильно готовиться. Так и Тарасенко должен доказывать, что его обмен не был ошибкой. И он должен отрабатывать свой контракт. Я жду, что Владимир будет еще больше стараться в каждой игре. Пожелаю ему удачи», – сказал президент Федерации хоккея России.

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4 комментария

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Eliza77
Чего ты ждешь? От кого? Очнись, Вадик.
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j_jms
где ошибка, Сент-Луису больше вряд ли предлагали, Майерс для Рейнджерс дорог, им еще кто-то нужен на место , где сейчас Веси или Кравцов, а Тарасенко , на новый контракт лучше зарабатывать в плове, чем на Гавайах. Все при деле.
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Сергей Щетинин
А третьяк должен доказывать, что у нас намного меньше катков чем в Канаде.
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Darkhan Darkhan
Говорящая голова, деградация лучшего вратаря всех времён
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