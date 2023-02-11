Галлан о дебюте Тарасенко в «Рейнджерс»: «Гол во второй смене – отличное начало. Замечательный игрок, он нам поможет»

высказался о дебюте в «Рейнджерс».

Российский форвард, на днях выменянный клубом у «Сент-Луиса», дебютировал за клуб из Нью-Йорка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (6:3).

Тарасенко выходил на лед с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом, на 3-й минуте он открыл счет в матче.

«Гол во второй смене – отличное начало в «Рейнджерс». Это замечательный игрок. Он поможет нашей команде», – сказал главный тренер « ».

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