Галлан о дебюте Тарасенко в «Рейнджерс»: «Гол во второй смене – отличное начало. Замечательный игрок, он нам поможет»
Жерар Галлан высказался о дебюте Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».
Российский форвард, на днях выменянный клубом у «Сент-Луиса», дебютировал за клуб из Нью-Йорка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:3).
Тарасенко выходил на лед с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом, на 3-й минуте он открыл счет в матче.
«Гол во второй смене – отличное начало в «Рейнджерс». Это замечательный игрок. Он поможет нашей команде», – сказал главный тренер «Рейнджерс».
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