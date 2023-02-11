Галлан о дебюте Тарасенко в «Рейнджерс»: «Гол во второй смене – отличное начало. Замечательный игрок, он нам поможет»

Теги Рейнджерс Жерар Галлан НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Жерар Галлан высказался о дебюте Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

Российский форвард, на днях выменянный клубом у «Сент-Луиса», дебютировал за клуб из Нью-Йорка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:3).

Тарасенко выходил на лед с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом, на 3-й минуте он открыл счет в матче. 

«Гол во второй смене – отличное начало в «Рейнджерс». Это замечательный игрок. Он поможет нашей команде», – сказал главный тренер «Рейнджерс». 

Тарасенко красиво зашел в «Рейнджерс»: забил первым же броском с паса Панарина!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий