Тарасенко попрощался с «Сент-Луис»: «11 сезонов и миллион воспоминаний. Для меня было большой честью и привилегией играть за вас»

написал прощальное письмо, адресованное «Сент-Луис».

9 февраля «Блюз» обменяли российского нападающего в « ».

«11 сезонов и миллион воспоминаний. От драфта и осуществления моей мечты попасть в до того, как мы привезли Кубок Стэнли прекрасному городу Сент-Луис – все это останется со мной на всю жизнь.

Я хочу поблагодарить организацию «Сент-Луис Блюз», моих тренеров, товарищей по команде и персонал команды за то, что они сделали мои дни в джерси «Блюз» такими замечательными, что я мог об этом лишь мечтать, когда приехал сюда десять лет назад.

Мне очень повезло, что меня окружало так много особенных людей и что я смог завести так много замечательных дружеских отношений. Каждый человек по-своему помог сделать мое пребывание здесь замечательным.

Самое главное – что вы, фанаты, приняли меня и мою семью как своих с первого дня. Для меня было большой честью и привилегией играть за вас все эти годы. Вы всегда будете занимать особое место в сердцах каждого из нас», – написал Тарасенко.