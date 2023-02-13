Яковенко о зарплатах в Швейцарии: «Хоккеисты рискуют здоровьем и зарабатывают больше, чем люди на обычной работе. Но разница не такая большая»

рассказал об уровне зарплат хоккеистов в Швейцарии.

– В России доходы [хоккеистов] в разы превосходят доходы простых людей. А в Швейцарии вы чувствуете, что намного лучше живете, чем окружающие?

– Зарплаты здесь тоже хорошие. Тут и цены другие, не как в России.

Хоккеисты рискуют здоровьем и зарабатывают больше, чем люди на обычной работе. Но разница не такая большая.

– Пишут, что средняя зарплата в NL – 200-300 тысяч долларов в год. Это так?

– Никто, конечно, не рассказывает, сколько получает. Но где-то, наверное, так. Близко к правде. Могу говорить про себя: моя зарплата примерно в этом диапазоне, – сказал защитник «Биля».