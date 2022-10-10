Хоккеист «Биля» Яковенко: «Ребята в команде могут подшутить, сказать что-то про президента. Например: «Твой друг там что-то опять делает». В пределах разумного»

Защитник «Биля» рассказал, что не ощущает давления в Швейцарии.

– в Чехии не продлили визу. У вас таких проблем не было?

– Нет. После окончания сезона мне надо было немного подождать и дали новую визу. Ни с чем проблем не было.

– К россиянам в Швейцарии относятся хорошо?

– Я не ощущаю никакого давления. Ничего не поменялось, все относятся хорошо – как партнеры по команде, так и люди на улицах. Нормальное человеческое отношение.

– Ребята в Америке давно рассказывали, что над ними подшучивают в команде – про русскую мафию, про президента и так далее. У вас что-то такое было?

– Иногда ребята могут подшутить, сказать что-то про президента. Например: «Твой друг там что-то опять делает». Но все в пределах разумного, ничего грубого или обидного нет, – сказал Яковенко.