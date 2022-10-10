Хоккеист «Биля» Яковенко об инфляции в Европе: «Особо ничего не заметил. На бензин цены чуть-чуть повысились, но не сказать, что космически»

Хоккеист швейцарского «Биля» не заметил повышение цен в Европе.

– Чувствуется, что в Европе увеличились цены на энергоресурсы? Есть проблемы с отоплением?

– У меня квартиру и коммуналку оплачивает команда, так что никаких проблем нет. Отопление есть.

– Инфляция заметна?

– Я особо ничего не заметил. На бензин цены чуть-чуть повысились, но не сказать, что как-то космически.

– В Швейцарии много беженцев?

– Да, на машинах с украинскими номерами приезжают. Вообще много людей переезжают в Швейцарию.

Но нельзя сказать, что это кому-то как-то мешает и создает дискомфорт. Все понимают, что происходит, и нормально относятся, – сказал Яковенко.