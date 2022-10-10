Хоккеист «Биля» Яковенко об инфляции в Европе: «Особо ничего не заметил. На бензин цены чуть-чуть повысились, но не сказать, что космически»
Хоккеист швейцарского «Биля» Александр Яковенко не заметил повышение цен в Европе.
– Чувствуется, что в Европе увеличились цены на энергоресурсы? Есть проблемы с отоплением?
– У меня квартиру и коммуналку оплачивает команда, так что никаких проблем нет. Отопление есть.
– Инфляция заметна?
– Я особо ничего не заметил. На бензин цены чуть-чуть повысились, но не сказать, что как-то космически.
– В Швейцарии много беженцев?
– Да, на машинах с украинскими номерами приезжают. Вообще много людей переезжают в Швейцарию.
Но нельзя сказать, что это кому-то как-то мешает и создает дискомфорт. Все понимают, что происходит, и нормально относятся, – сказал Яковенко.
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