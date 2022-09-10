Дмитрий Шикин: «В Швейцарии я получил огромный опыт и смог найти свою игру. Там немного другой хоккей: более атакующий, быстрый»

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Дмитрий Шикин поделился впечатлениями от выступления в чемпионате Швейцарии.

Вратарь, подписавший контракт с «Витязем» 4 мая, доигрывал прошлый сезон в «Биле».

«Получилось так, что мы с «Автомобилистом» досрочно закончили сезон и не попали в плей-офф. Я получил предложение продолжить сезон и поехал в Швейцарию не раздумывая.

Руководство «Автомобилиста» пошло навстречу, отпустив меня. Я получил огромный опыт и смог найти там свою игру, с уверенностью возвращался домой.

В Швейцарии немного другой хоккей: более атакующий, быстрый, и из-за этого приходилось играть где-то неординарно, отходя от техники и каких-то канонов», – сказал вратарь «Витязя».

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