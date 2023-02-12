Федоров о 3:2 с «Динамо»: «Не думаю, что у ЦСКА были фундаментальные ошибки. Ослабили хватку где-то»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Динамо Фредрик Клаэссон Кристиан Ярош Адам Рейдеборн Хоккей

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча с «Динамо» (3:2 Б).

«Не думаю, что у нас были фундаментальные ошибки. Где-то ослабили хватку. Думаю, что после второго периода мы перестроились, пропустив в начале третьего. Не скажу, что наш второй гол наклевывался, но рад, что мы смогли сравнять счет.

В овертайме счастье могло улыбнуться обеим командам, но в буллитах мы оказались сильнее.

Четыре последних овертайма – это четыре разных случая. Просто мы немного расслабляемся. Команда в хорошем состоянии, на ходу. Мы не запрещаем играть с шайбой, мы просим играть на сто процентов, особенно в средней зоне.

Просили ребят не совать клюшки в ноги. Иногда получается. Хотелось бы, чтобы во всех играх так было.

Ярош в Уфе получил травму. Прогнозы были плохими, но все не так ужасно. У Клаэссона грипп. Рейдеборн готовится по специальной программе к плей-офф, а Шарыченков пока играет.

Не стали менять вратаря в овертайме из-за ошибки в Уфе и потому, что хотели позиционно прочувствовать, каково это – играть 3 на 3. За 43 секунды до конца была мысль заменить его, но решили довести дело до буллитов. Пора переходить на другие позиции в плане плей-офф», – заявил Федоров.

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