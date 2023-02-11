Лучший бомбардир «Торпедо» Кручинин проводит матч со «Спартаком» на тренерском мостике. Игрок внесен в список травмированных

Лучший бомбардир «Торпедо» Алексей Кручинин проводит матч со «Спартаком» на тренерском мостике.

Ранее клуб поместил Кручинина в список травмированных. В нынешнем сезоне на счету игрока 52 (15+37) очка в 60 играх.

«Уникальное событие! Впервые в КХЛ!

Сегодня действующий игрок «Торпедо» Алексей Кручинин – на тренерском мостике», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент клуб тренера Игоря Ларионова занимает четвертое место в таблице Запада с 83 очками в 61 игре.