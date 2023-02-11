Лучший бомбардир «Торпедо» Кручинин проводит матч со «Спартаком» на тренерском мостике. Игрок внесен в список травмированных

Теги Спартак Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Хоккей

Лучший бомбардир «Торпедо» Алексей Кручинин проводит матч со «Спартаком» на тренерском мостике.

Ранее клуб поместил Кручинина в список травмированных. В нынешнем сезоне на счету игрока 52 (15+37) очка в 60 играх.

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Сегодня действующий игрок «Торпедо» Алексей Кручинин – на тренерском мостике», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент клуб тренера Игоря Ларионова занимает четвертое место в таблице Запада с 83 очками в 61 игре.

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1 комментарий

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pochanik
молодцы. хуже точно никому не будет.
а Ларионов продолжает отвечать за свои слова .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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