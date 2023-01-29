Ротенберг о Марченко и Кузьменко: «Они должны играть не в «Коламбусе» и «Ванкувере», а в первом-втором звене «Бостона», «Колорадо». Вот это их уровень»

Теги СКА Бостон Коламбус Ванкувер Колорадо НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Александр Самонов Андрей Кузьменко Матч ТВ Кирилл Марченко Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о Кирилле Марченко и Андрее Кузьменко.

– Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко уже забросил 13 шайб в НХЛ. Что вы думаете о его дебюте? И ведь скажут, что в СКА в прошлом сезоне Марченко не дали шансов так раскрыться.

– Почему же, мы давали Кириллу много шансов. Марченко – очень сильный хоккеист. Но в прошлом сезоне сложилась такая ситуация, что его забрали на Олимпиаду. Он находился во второй группе, то есть вообще не играл несколько месяцев.

Вернулся в СКА из Пекина. Мы старались привести его в игровой тонус. Но через матчи это не получилось – вы же помните, что из-за пандемии отменили концовку регулярного чемпионата, сразу стартовал плей‑офф. Кирилл выступал в Высшей лиге, стараясь набрать игровую практику. Но тяжело, когда ты не выступаешь несколько месяцев, оказался без нормального тренировочного процесса. Он выпал из игрового тонуса.

Но ведь такое же произошло с нашим вратарем Сашей Самоновым. Он тоже оказался во второй группе, был без игровой практики. Вот Андрей Кузьменко вернулся из Пекина до старта хоккейного турнира. Успел с нами позаниматься, набрал определенные кондиции.

А в Марченко мы всегда верили. Он отличный сильный форвард, и мы всегда давали ему очень много играть. Его старт в НХЛ сейчас – общая заслуга всех, кто помогал Кириллу и в системе СКА, и до нас. Мы видим, как он поработал над собой, и мы с ним это обсуждали.

Кирилл очень здорово подтянул физику. Вы же видите, он стал намного мощнее. Ну и где‑то произошло то, о чем мы всегда говорили, – он стал больше брать на себя игру, бросать, лезть на пятак. И мы видим, к чему это приводит.

Мы это видим и по Андрею Кузьменко. Это хорошо, и это говорит, что мы на правильном пути. Наши игроки развиваются. Да, конечно, мы хотим, чтобы эти ребята играли у нас. И мы считаем, что эти парни должны играть в лучших командах. Не в «Коламбусе» и «Ванкувере», которые не попадают в плей-офф. Это же факт, «Блю Джекетс» сейчас – последняя команда в НХЛ. Такие ребята должны играть в «Бостоне», «Колорадо», причем в первом-втором звене. Вот это их уровень. Вот цель, к которой им нужно стремиться, – заявил главный тренер СКА.

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23 комментария

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s_kapa
Как же он за****!
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Roman Schmidt
Ромка подхватил синдром Кожевникова😀
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Stucker
Омерзительнее ротена только интервьюеры, которые составляют вопросы так, что язык достает до прямой кишки со своими фразочками "И ведь скажут, что...". Предворные ничтожества. Из-за таких клоунов самомнение ротенов растет с каждым днём, результат - поток таких вот мыслей.
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Константин Алабин
Скоро у каждого будет по кубку Стенли.
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Agroman
https://youtu.be/DFpc7IFFAsk
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Ковид 07.10.52
Ротенберг не должен тренировать ска, его место в Монреале...
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Алексей Тарлыков
Есть шансы что ему можно ещё хоть как-то помочь?
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Cbj Fan
Ответ Tax_Free
то есть даже не допускает возможности, что коламбус и ванкувер когда-то подтянутся (мб даже в след году) и станут топами. Мания "скупить всех" в самые сильные клубы на сегодняшний момент даже тут проглядывается, господи избавь нас от него
Такое ощущение, что его отец и дядя его отодвинули подальше от семейного бизнеса, поскольку адекватный человек не будет вести себя как он. И не только в этом случае.
+3
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Cbj Fan
Ротенберг просто крeтин. Все.
+1
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Сергей Орлов
Ответ J-12
Человек возможно чем то болеет
Я неиронично думаю, что он, натурально, ЗПР.
0
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Вадим Абдуллин
Ответ Pax
"Поучи жену щи варить", во-первых. Он вообще что ли про NHL не шарит? Во-вторых, "Наши игроки развиваются" - уже не ваши, слава богу.
таблицу наверное посмотрел, увидел что Бостон как СКА идет, вот и решил, что те тоже со всей страны сливки собирают))
+3
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Tax_Free
то есть даже не допускает возможности, что коламбус и ванкувер когда-то подтянутся (мб даже в след году) и станут топами. Мания "скупить всех" в самые сильные клубы на сегодняшний момент даже тут проглядывается, господи избавь нас от него
+13
0
+13
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Pax
"Поучи жену щи варить", во-первых. Он вообще что ли про NHL не шарит? Во-вторых, "Наши игроки развиваются" - уже не ваши, слава богу.
+2
0
+2
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Стальной Цуккини 5х5
Ответ J-12
Человек возможно чем то болеет
Вседозволенностью
+22
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remstroy.ekb@bk.ru
)))
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продавец-пипец
Хорошо, что от тебя свалить успели!!!
+5
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Maxim Vasnechov
Просто они не посмотрели 800 матчей.
+2
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Федя-гол
Такие ребята должны играть в «Бостоне», «Колорадо», причем в первом-втором звене. Вот это их уровень. Вот цель, к которой им нужно стремиться (c)
биполярочка
+7
0
+7
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shickana
Роме уже пора открывать школу генеральных менеджеров НХЛ, такие знания пропадают, Скотти Боумен курит в сторонке.
Наши эффективные менеджеры сверху вниз смотрят на этих нхловских неумех, вот бы их запустить в тот огород - НХЛ за пару-тройку лет обанкротилась бы.
+10
0
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KSA1985
Товарищ стал откровенно выделятся слабоумием
+17
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Anton!o :)
ГМ Бостона просто не смотрел свыше 800 матчей, не хватает квалификации
+34
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J-12
Человек возможно чем то болеет
+48
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МакДи 97
Примите таблетки, и это говорит человек, который их сам по сути чуть не угробил. У него и Подколзин был как МакДэвид.
+32
-1
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