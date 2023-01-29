Ротенберг о Марченко и Кузьменко: «Они должны играть не в «Коламбусе» и «Ванкувере», а в первом-втором звене «Бостона», «Колорадо». Вот это их уровень»

поделился мнением о Кирилле Марченко и Андрее Кузьменко.

– Форвард « » Кирилл Марченко уже забросил 13 шайб в . Что вы думаете о его дебюте? И ведь скажут, что в СКА в прошлом сезоне Марченко не дали шансов так раскрыться.

– Почему же, мы давали Кириллу много шансов. Марченко – очень сильный хоккеист. Но в прошлом сезоне сложилась такая ситуация, что его забрали на Олимпиаду. Он находился во второй группе, то есть вообще не играл несколько месяцев.

Вернулся в СКА из Пекина. Мы старались привести его в игровой тонус. Но через матчи это не получилось – вы же помните, что из-за пандемии отменили концовку регулярного чемпионата, сразу стартовал плей‑офф. Кирилл выступал в Высшей лиге, стараясь набрать игровую практику. Но тяжело, когда ты не выступаешь несколько месяцев, оказался без нормального тренировочного процесса. Он выпал из игрового тонуса.

Но ведь такое же произошло с нашим вратарем Сашей Самоновым. Он тоже оказался во второй группе, был без игровой практики. Вот Андрей Кузьменко вернулся из Пекина до старта хоккейного турнира. Успел с нами позаниматься, набрал определенные кондиции.

А в Марченко мы всегда верили. Он отличный сильный форвард, и мы всегда давали ему очень много играть. Его старт в НХЛ сейчас – общая заслуга всех, кто помогал Кириллу и в системе СКА, и до нас. Мы видим, как он поработал над собой, и мы с ним это обсуждали.

Кирилл очень здорово подтянул физику. Вы же видите, он стал намного мощнее. Ну и где‑то произошло то, о чем мы всегда говорили, – он стал больше брать на себя игру, бросать, лезть на пятак. И мы видим, к чему это приводит.

Мы это видим и по Андрею Кузьменко. Это хорошо, и это говорит, что мы на правильном пути. Наши игроки развиваются. Да, конечно, мы хотим, чтобы эти ребята играли у нас. И мы считаем, что эти парни должны играть в лучших командах. Не в «Коламбусе» и «Ванкувере», которые не попадают в плей-офф. Это же факт, «Блю Джекетс» сейчас – последняя команда в НХЛ. Такие ребята должны играть в «Бостоне», «Колорадо», причем в первом-втором звене. Вот это их уровень. Вот цель, к которой им нужно стремиться, – заявил главный тренер .