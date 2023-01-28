Кузьменко о новом контракте с «Ванкувером»: «Выгодная сделка для обеих сторон, думаю. Я счастлив здесь, почему бы и не подписать на 2 года?»
Андрей Кузьменко считает новый контракт с «Ванкувером» выгодным для всех.
26-летний форвард подписал новое соглашение с «Кэнакс» на 2 года со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов за сезон.
«Я счастлив в Ванкувере. Почему бы и не подписать на 2 года? Думаю, что это выгодная сделка для обеих сторон.
Вчера мне звонит мой агент [Дэн Мильштейн]: «Андрей, поехали». Я говорю: «Окей, без проблем. Я тебе доверяю. Это не моя работа, а твоя. Я просто хоккеист», – сказал Кузьменко с широкой улыбкой.
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Но по-любому, в игре в обороне и в силовой надо прибавлять. Тогда при такой статистике можно выбить очень жирный последний контракт на большой срок.
"Назовите фамилию еще одного хоккеиста, которого Петтерссон прокачал так, как он прокачал Кузьменко?"
Разумеется, играть с элитным центром лучше, чем с буратинами в нижних звеньях. Но невозможно прокачать непрокачиваемое) У Андрея есть набор качеств, которые позволяют ему, скажем так, быть бенефициаром элитных ассистентских навыков шведа. С этой точки зрения и Петтерссону повезло, что в команде наконец появился такой игрок.
Кто кого прокачивает это ещё вопрос. Они оба отлично дополняют друг друга. Хватит чушь писать.
Как послушаешь, тут любого нашего парня кто-то прокачивает в нхл.
Про Панарина ты тоже в своё время такое же писал?
Может стоит больше подумать. А?
З.Ы. когда Овечкин после контракта новичка подписывался на 13 лет вы тоже говорили, что его бэки прокачивает?