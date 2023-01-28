Кузьменко о новом контракте с «Ванкувером»: «Выгодная сделка для обеих сторон, думаю. Я счастлив здесь, почему бы и не подписать на 2 года?»

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Дэн Мильштейн Хоккей

Андрей Кузьменко считает новый контракт с «Ванкувером» выгодным для всех. 

26-летний форвард подписал новое соглашение с «Кэнакс» на 2 года со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов за сезон. 

«Я счастлив в Ванкувере. Почему бы и не подписать на 2 года? Думаю, что это выгодная сделка для обеих сторон. 

Вчера мне звонит мой агент [Дэн Мильштейн]: «Андрей, поехали». Я говорю: «Окей, без проблем. Я тебе доверяю. Это не моя работа, а твоя. Я просто хоккеист», – сказал Кузьменко с широкой улыбкой.

Кузьменко неожиданно раскрылся в НХЛ: попал в команду возможностей и переосмыслил игру

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13 комментариев

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PatologoanatoM
Ответ Фтемноте
Ты стату шведа видел? Он до прихода Кузьменко никогда в таком графике не шёл. Кто кого прокачивает это ещё вопрос. Они оба отлично дополняют друг друга. Хватит чушь писать. Как послушаешь, тут любого нашего парня кто-то прокачивает в нхл. Про Панарина ты тоже в своё время такое же писал? Может стоит больше подумать. А?
Видел , ожидаемый скачок на больше очкв за игру и лидерство в команде ,когда он в первых трёх сезонах до этого шёл 0,9 за игру , я ни где не сказал что Кузьменко плох и его заслуги нет никакой , но думаю с тем же Хорватом в центре он бы столько не набрал
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PatologoanatoM
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Версия с прокачкой рушится после простого вопроса: "Назовите фамилию еще одного хоккеиста, которого Петтерссон прокачал так, как он прокачал Кузьменко?" Разумеется, играть с элитным центром лучше, чем с буратинами в нижних звеньях. Но невозможно прокачать непрокачиваемое) У Андрея есть набор качеств, которые позволяют ему, скажем так, быть бенефициаром элитных ассистентских навыков шведа. С этой точки зрения и Петтерссону повезло, что в команде наконец появился такой игрок.
Босер, сравни стату со шведом и без него
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Руслан Фазлутдинов
Ответ PatologoanatoM
Андрюха бесспорно технарь и мастер, но его зачётку сделал Петтерссон, которого как Кузю в своё время «душили» за субтильность и отсутсвие умения вести силовую борьбу, игрок чистого льда и тд, от части это правда , но у Пети одни из лучших рук в нхл со времён Дацюка, такие игроки в дуэте рвут оборону одной-двумя передачами, дай им только чуть-чуть пространства , в тройку к таким нужен силовик и мастер добить на пятаке аля Ландескуг, Крайдер, Хайман или старший Ткачак, но в Ванкувере таких не видать
Как в свое время говорили что Кейн Панарина тащит )
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zamo
Ответ PatologoanatoM
Андрюха бесспорно технарь и мастер, но его зачётку сделал Петтерссон, которого как Кузю в своё время «душили» за субтильность и отсутсвие умения вести силовую борьбу, игрок чистого льда и тд, от части это правда , но у Пети одни из лучших рук в нхл со времён Дацюка, такие игроки в дуэте рвут оборону одной-двумя передачами, дай им только чуть-чуть пространства , в тройку к таким нужен силовик и мастер добить на пятаке аля Ландескуг, Крайдер, Хайман или старший Ткачак, но в Ванкувере таких не видать
Ну камон. Во-первых, Петя никогда не чурался борьбы. Понятно, что он не хитует всех подряд, но пожестче Сединов играет. Во-вторых, закопать как раз есть кому в "Ванкувере". И народу такого много. Проблемы команды совсем в другом. Точно не в атаке. Атака -- одна из лучших в лиге.
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37old
Красучик! Нашел свое место.
Но по-любому, в игре в обороне и в силовой надо прибавлять. Тогда при такой статистике можно выбить очень жирный последний контракт на большой срок.
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Стальной Цуккини 5х5
Ответ PatologoanatoM
Андрюха бесспорно технарь и мастер, но его зачётку сделал Петтерссон, которого как Кузю в своё время «душили» за субтильность и отсутсвие умения вести силовую борьбу, игрок чистого льда и тд, от части это правда , но у Пети одни из лучших рук в нхл со времён Дацюка, такие игроки в дуэте рвут оборону одной-двумя передачами, дай им только чуть-чуть пространства , в тройку к таким нужен силовик и мастер добить на пятаке аля Ландескуг, Крайдер, Хайман или старший Ткачак, но в Ванкувере таких не видать
Версия с прокачкой рушится после простого вопроса:
"Назовите фамилию еще одного хоккеиста, которого Петтерссон прокачал так, как он прокачал Кузьменко?"
Разумеется, играть с элитным центром лучше, чем с буратинами в нижних звеньях. Но невозможно прокачать непрокачиваемое) У Андрея есть набор качеств, которые позволяют ему, скажем так, быть бенефициаром элитных ассистентских навыков шведа. С этой точки зрения и Петтерссону повезло, что в команде наконец появился такой игрок.
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+7
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Фтемноте
Ответ PatologoanatoM
Андрюха бесспорно технарь и мастер, но его зачётку сделал Петтерссон, которого как Кузю в своё время «душили» за субтильность и отсутсвие умения вести силовую борьбу, игрок чистого льда и тд, от части это правда , но у Пети одни из лучших рук в нхл со времён Дацюка, такие игроки в дуэте рвут оборону одной-двумя передачами, дай им только чуть-чуть пространства , в тройку к таким нужен силовик и мастер добить на пятаке аля Ландескуг, Крайдер, Хайман или старший Ткачак, но в Ванкувере таких не видать
Ты стату шведа видел? Он до прихода Кузьменко никогда в таком графике не шёл.
Кто кого прокачивает это ещё вопрос. Они оба отлично дополняют друг друга. Хватит чушь писать.
Как послушаешь, тут любого нашего парня кто-то прокачивает в нхл.
Про Панарина ты тоже в своё время такое же писал?
Может стоит больше подумать. А?
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Макс
Ответ PatologoanatoM
Андрюха бесспорно технарь и мастер, но его зачётку сделал Петтерссон, которого как Кузю в своё время «душили» за субтильность и отсутсвие умения вести силовую борьбу, игрок чистого льда и тд, от части это правда , но у Пети одни из лучших рук в нхл со времён Дацюка, такие игроки в дуэте рвут оборону одной-двумя передачами, дай им только чуть-чуть пространства , в тройку к таким нужен силовик и мастер добить на пятаке аля Ландескуг, Крайдер, Хайман или старший Ткачак, но в Ванкувере таких не видать
Бред. Опять сказка про то, что кто-то кого-то прокачивает. Время расставит все по местам.
З.Ы. когда Овечкин после контракта новичка подписывался на 13 лет вы тоже говорили, что его бэки прокачивает?
+4
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Rustam Gilmutdinov
За Океаном говорят, что его хотят трейдануть, т.к. у Андрея хороший сезон. Как Бучу обменяли после шикарного сезона в Рейнджерс
+1
-2
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PatologoanatoM
Ответ Stewee
Андрюха все грамотно сделал. Еще пару сезонов поработает на свою «зачетку», а потом можно и в рынок выйти за главным контрактом в карьере.
Андрюха бесспорно технарь и мастер, но его зачётку сделал Петтерссон, которого как Кузю в своё время «душили» за субтильность и отсутсвие умения вести силовую борьбу, игрок чистого льда и тд, от части это правда , но у Пети одни из лучших рук в нхл со времён Дацюка, такие игроки в дуэте рвут оборону одной-двумя передачами, дай им только чуть-чуть пространства , в тройку к таким нужен силовик и мастер добить на пятаке аля Ландескуг, Крайдер, Хайман или старший Ткачак, но в Ванкувере таких не видать
+10
-5
+5
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Кино Музыка
Правильный ход. Скоро поднимут лимит, возможно очень серьезно. Контракты будут совсем другие.
+1
-2
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Stewee
Андрюха все грамотно сделал. Еще пару сезонов поработает на свою «зачетку», а потом можно и в рынок выйти за главным контрактом в карьере.
+14
-2
+12
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Sergei Spinafly
Удачи и без травм
+9
0
+9
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