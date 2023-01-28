Кузьменко о новом контракте с «Ванкувером»: «Выгодная сделка для обеих сторон, думаю. Я счастлив здесь, почему бы и не подписать на 2 года?»

считает новый контракт с «Ванкувером» выгодным для всех.

26-летний форвард подписал новое соглашение с «Кэнакс» на 2 года со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов за сезон.

«Я счастлив в Ванкувере. Почему бы и не подписать на 2 года? Думаю, что это выгодная сделка для обеих сторон.

Вчера мне звонит мой агент [ ]: «Андрей, поехали». Я говорю: «Окей, без проблем. Я тебе доверяю. Это не моя работа, а твоя. Я просто хоккеист», – сказал Кузьменко с широкой улыбкой.

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