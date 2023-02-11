Борис Майоров: «У нас сборная всегда была сильна именно за счет тренировочной базы. Только она помогала обыгрывать канадских профи»

считает, что тренировки – главное условие побед нашей сборной над канадцами.

«Из России в пробиваются только яркие таланты, которым в детстве с тренерами повезло, кому хорошую базу заложили. А в массе наши игроки тот уровень не тянут, кто‑то возвращается или довольствуется тем, что проводит на льду пять‑семь минут.

И увеличением количества матчей в в ущерб тренировочному процессу мы ситуацию не исправим.

У нас и сборная всегда была сильна именно за счет тренировочной базы. Только она нам ранее помогала обыгрывать канадских профи. Без нее – побед не будет», – сказал Майоров.