Борис Майоров: «У нас сборная всегда была сильна именно за счет тренировочной базы. Только она помогала обыгрывать канадских профи»

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Борис Майоров считает, что тренировки – главное условие побед нашей сборной над канадцами.

«Из России в НХЛ пробиваются только яркие таланты, которым в детстве с тренерами повезло, кому хорошую базу заложили. А в массе наши игроки тот уровень не тянут, кто‑то возвращается или довольствуется тем, что проводит на льду пять‑семь минут.

И увеличением количества матчей в КХЛ в ущерб тренировочному процессу мы ситуацию не исправим.

У нас и сборная всегда была сильна именно за счет тренировочной базы. Только она нам ранее помогала обыгрывать канадских профи. Без нее – побед не будет», – сказал Майоров. 

7 комментариев

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J-12
Ответ 87mores
Почему канадцам этого не нужно? Нужно детскую подготовку у них копировать, а не тягать железо до смерти!
ну физ подготовку точно нужно брать. Североамериканцы уже физически в 20 лет готовы к НХЛ, наши намного дольше крепнут
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Кино Музыка
Сыгранность звеньев была сумасшедшая. Сейчас это утрачено по понятным причинам.
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87mores
Ответ Alestern
Может это как раз и нужно!
Почему канадцам этого не нужно? Нужно детскую подготовку у них копировать, а не тягать железо до смерти!
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мой путь
Ответ Alestern
Может это как раз и нужно!
Запереть надо ротенбергов и не на базе
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zankt9@gmail.com
Ответ Alestern
Может это как раз и нужно!
Можно их еще каторгой мотивировать. Тогда точно канадцев обыграем 🤦🏻‍♂️
+4
0
+4
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Alestern
Ответ мой путь
Ах как же классно будет, когда мы снова запрем спортсменов на базе! Сразу начнём побеждать "заокеанских профи"!
Может это как раз и нужно!
0
0
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мой путь
Ах как же классно будет, когда мы снова запрем спортсменов на базе! Сразу начнём побеждать "заокеанских профи"!
+2
-1
+1
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