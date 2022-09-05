Третьяк о Суперсерии-72: «До этих игр американцы и канадцы считали, что мы второсортные. Даже 50 лет спустя эти матчи будоражат мир» 

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею суперсерия сборная СССР Всеволод Бобров Анатолий Тарасов Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о Суперсерии-72.

«В Суперсерии‑1972 мы представляли, конечно, не только команду СССР, а всю Европу. До этих встреч американцы и канадцы считали, что хоккей есть только в Северной Америке, а мы второсортные. Мы ехали на большой экзамен для каждого, для европейского хоккея.

Когда мы ехали туда, то были собраны на 100%, играли на маленькой площадке при чужой публике. У них было пренебрежение к нам, думали, что обыграют нас с двузначным счетом. Обо мне они говорили, что этот пацан должен играть в фарм‑клубе.

Мы хотели показать наш хоккей. Когда выиграли, то развеяли миф о непобедимости профессионалов. Приехали домой – произошло расслабление. Сами виноваты, особенно в последнем матче. Даже 50 лет спустя эти матчи будоражат мир, они будут будоражить всю жизнь.

Тарасов – потрясающий тренер, Бобров тоже, мы его очень уважали, но Тарасов – это Тарасов. Его присутствие добавило бы больше успеха. Бобров тоже очень хорошо вел игры, расстановку игроков, но, может быть, был бы другой расклад при Анатолии Владимировиче», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные