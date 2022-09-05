Третьяк о Суперсерии-72: «До этих игр американцы и канадцы считали, что мы второсортные. Даже 50 лет спустя эти матчи будоражат мир» 

поделился воспоминаниями о Суперсерии-72.

«В Суперсерии‑1972 мы представляли, конечно, не только команду СССР, а всю Европу. До этих встреч американцы и канадцы считали, что хоккей есть только в Северной Америке, а мы второсортные. Мы ехали на большой экзамен для каждого, для европейского хоккея.

Когда мы ехали туда, то были собраны на 100%, играли на маленькой площадке при чужой публике. У них было пренебрежение к нам, думали, что обыграют нас с двузначным счетом. Обо мне они говорили, что этот пацан должен играть в фарм‑клубе.

Мы хотели показать наш хоккей. Когда выиграли, то развеяли миф о непобедимости профессионалов. Приехали домой – произошло расслабление. Сами виноваты, особенно в последнем матче. Даже 50 лет спустя эти матчи будоражат мир, они будут будоражить всю жизнь.

Тарасов – потрясающий тренер, Бобров тоже, мы его очень уважали, но Тарасов – это Тарасов. Его присутствие добавило бы больше успеха. Бобров тоже очень хорошо вел игры, расстановку игроков, но, может быть, был бы другой расклад при Анатолии Владимировиче», – сказал президент и бывший вратарь сборной СССР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.