Кемпе сделал покер в матче с «Питтсбургом». Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 4 шайбы подряд

Форвард « » сделал покер в матче с « ».

26-летний швед отличился в матче регулярного чемпионата с «Пингвинс» (6:0). Он забросил 4 шайбы подряд и был признан первой звездой встречи.

Покер стал для игрока первым в лиге. Ранее нападающий дважды делал хет-трик.

В текущем сезоне у него стало 40 (26+14) очков в 54 играх.

Покер стал первым для игроков «Кингс» с 2018 года. Тогда его сделал Дастин Браун, чей номер сегодня был выведен клубом из обращения.

Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх