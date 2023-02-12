Кемпе сделал покер в матче с «Питтсбургом». Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 4 шайбы подряд
Форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе сделал покер в матче с «Питтсбургом».
26-летний швед отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (6:0). Он забросил 4 шайбы подряд и был признан первой звездой встречи.
Покер стал для игрока первым в лиге. Ранее нападающий дважды делал хет-трик.
В текущем сезоне у него стало 40 (26+14) очков в 54 играх.
Покер стал первым для игроков «Кингс» с 2018 года. Тогда его сделал Дастин Браун, чей номер сегодня был выведен клубом из обращения.
Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх
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