Кемпе сделал покер в матче с «Питтсбургом». Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 4 шайбы подряд

Теги Питтсбург Лос-Анджелес НХЛ Адриан Кемпе Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе сделал покер в матче с «Питтсбургом».

26-летний швед отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (6:0). Он забросил 4 шайбы подряд и был признан первой звездой встречи. 

Покер стал для игрока первым в лиге. Ранее нападающий дважды делал хет-трик.

В текущем сезоне у него стало 40 (26+14) очков в 54 играх. 

Покер стал первым для игроков «Кингс» с 2018 года. Тогда его сделал Дастин Браун, чей номер сегодня был выведен клубом из обращения

Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх

2 комментария

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ogent
Ответ Борец на диване
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Правильнее не полпокер, полупокер
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Данил Подгорбунский
Ответ Борец на диване
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Я захрюкал как свин, спасибо за настроение с утра
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