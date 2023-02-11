Владислав Третьяк: «Малкин может набрать 1500 очков в карьере. Он техничный, очень оснащенный игрок»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Питтсбург Владислав Третьяк Евгений Малкин НХЛ ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк считает, что Евгений Малкин может набрать 1500 очков в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» достиг отметки 1200 баллов в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3).

«Я очень хорошо отношусь к Евгению Малкину, он большой профессионал своего дела. Вспоминаю его игры за сборную, особенно на чемпионате мира в 2012 году. Тогда шведы на домашний турнир собрали очень сильную сборную со многими энхаэловцами. Мы им проигрывали со счетом 1:3, а потом победили 7:3, и Малкин тогда сделал хет‑трик.

Мы тогда выиграли звание чемпионов мира благодаря Малкину, кстати. Он ведь и финнам забросил три шайбы. Прекрасный хоккеист, дай бог ему здоровья, чтобы травмы его больше не преследовали.

Малкин же поставил себе задачу набрать 1500 очков в карьере – и он это может выполнить. Он ведь техничный, очень оснащенный игрок. Мобильный, подвижный, все годы провел в одном клубе и уже знает своих партнеров. Все зависит от его физической подготовки, настроя. Поэтому пожелаю ему успеха», – сказал президент Федерации хоккея России.

Малкин про 1200 очков в НХЛ: «Жизнь удалась. Не хочу думать о том, сколько бы набрал без травм. Когда завершу, будет 1500, может»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий