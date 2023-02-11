Владислав Третьяк: «Малкин может набрать 1500 очков в карьере. Он техничный, очень оснащенный игрок»

считает, что может набрать 1500 очков в НХЛ.

Форвард « » достиг отметки 1200 баллов в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3).

«Я очень хорошо отношусь к Евгению Малкину, он большой профессионал своего дела. Вспоминаю его игры за сборную, особенно на чемпионате мира в 2012 году. Тогда шведы на домашний турнир собрали очень сильную сборную со многими энхаэловцами. Мы им проигрывали со счетом 1:3, а потом победили 7:3, и Малкин тогда сделал хет‑трик.

Мы тогда выиграли звание чемпионов мира благодаря Малкину, кстати. Он ведь и финнам забросил три шайбы. Прекрасный хоккеист, дай бог ему здоровья, чтобы травмы его больше не преследовали.

Малкин же поставил себе задачу набрать 1500 очков в карьере – и он это может выполнить. Он ведь техничный, очень оснащенный игрок. Мобильный, подвижный, все годы провел в одном клубе и уже знает своих партнеров. Все зависит от его физической подготовки, настроя. Поэтому пожелаю ему успеха», – сказал президент Федерации хоккея России.

Малкин про 1200 очков в НХЛ: «Жизнь удалась. Не хочу думать о том, сколько бы набрал без травм. Когда завершу, будет 1500, может»