Максим Третьяк: «Горжусь своей фамилией и дедом! Разные проклятия мне писали, хотелось все бросить, но понимал, что нельзя. Дед – это дед, я – это я»

сообщил, что не испытывает давления из-за фамилии.

Голкипер «Сочи» является внуком трехкратного олимпийского чемпиона .

«В детстве, когда выходил на лед, родители говорили, что все хотели забить Третьяку, как будто дедушка стоит в воротах. Будто их пятилетний сын забьет дедушке.

В семье всегда был хоккей, даже и мысли не было выбрать что‑то другое. На меня фамилия не давит, я не обращаю на это внимания. Горжусь своей фамилией и дедом!

Разные проклятия мне писали, там было вообще кошмар, я старался не читать, но все равно это всплывало. Было безумно тяжело, хотелось все бросить, но понимал, что этого нельзя делать. Дед – это дед, я – это я. Да, у нас одна профессия, но максимально разные пути. У меня есть свой план, цели, я иду к ним», – сказал вратарь « ».