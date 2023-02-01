Максим Третьяк: «Горжусь своей фамилией и дедом! Разные проклятия мне писали, хотелось все бросить, но понимал, что нельзя. Дед – это дед, я – это я»

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Максим Третьяк сообщил, что не испытывает давления из-за фамилии.

Голкипер «Сочи» является внуком трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка.

«В детстве, когда выходил на лед, родители говорили, что все хотели забить Третьяку, как будто дедушка стоит в воротах. Будто их пятилетний сын забьет дедушке.

В семье всегда был хоккей, даже и мысли не было выбрать что‑то другое. На меня фамилия не давит, я не обращаю на это внимания. Горжусь своей фамилией и дедом!

Разные проклятия мне писали, там было вообще кошмар, я старался не читать, но все равно это всплывало. Было безумно тяжело, хотелось все бросить, но понимал, что этого нельзя делать. Дед – это дед, я – это я. Да, у нас одна профессия, но максимально разные пути. У меня есть свой план, цели, я иду к ним», – сказал вратарь «Сочи».

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6 комментариев

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HockeyMan
Ответ Фёдор Кузнецов
В последних матчах кстати хорошо играл
Мне тоже Макс нравится в этом сезоне.
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Фёдор Кузнецов
В последних матчах кстати хорошо играл
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Красный чай
Спасибо деду за карьеру забыл сказать, тянет он тебя за уши как может
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memphis
Дед – это дед, я – это я
И ничего не надо нам
+3
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Darkhan Darkhan
Если бы не фамилия деда в хоккей бы ты не играл, а так в фарме СКА местечко по блату
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Саша Матвеев
Иди уже
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