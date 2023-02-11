Третьяк о сокращении лимита: «Не думаю, что в КХЛ взлетят цены на игроков. Экономическая составляющая России уже не такая, как 10 лет назад»

высказался о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Меня радует финиш регулярного чемпионата КХЛ, он проходит очень интересно. До сих пор непонятно, кто попадет в восьмерку. Интерес к хоккею очень большой. Проходит два-три матча, и таблица меняется.

Радует, что выстреливает много молодых талантливых игроков. А через два-три года мы получим еще больше молодежи. Пока призрачным выглядит наше участие в международных турнирах. А сокращение легионеров с пяти до трех на клуб приведет к тому, что будет больше сделан упор на своих игроков.

Да, кто-то с этим не согласен. Но когда мы вводили лимит на вратарей, тоже было много недовольных. А посмотрите, сколько сейчас звездных российских голкиперов мы получили. И вот мы хотим дать возможность нашим молодым игрокам, чтобы они показали себя. И это сыграет свою роль в будущем, и мы получим новых звездочек.

Я не думаю, что в КХЛ взлетят цены на игроков. Экономическая составляющая страны уже не такая, как 10 лет назад. А вы знаете, сколько тогда хоккеисты получали? В два раза больше, чем сегодня! И потолок зарплат у нас – 900 млн рублей на клуб. Но кто до потолка сейчас дотягивается? Две-три команды? Остальные имеют бюджет в 300-400 млн. А спонсоры и фирмы сейчас будут очень беречь финансы», – сказал президент Федерации хоккея России.