Третьяк о сокращении лимита: «Не думаю, что в КХЛ взлетят цены на игроков. Экономическая составляющая России уже не такая, как 10 лет назад»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ деньги потолок зарплат Хоккей

Владислав Третьяк высказался о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ

«Меня радует финиш регулярного чемпионата КХЛ, он проходит очень интересно. До сих пор непонятно, кто попадет в восьмерку. Интерес к хоккею очень большой. Проходит два-три матча, и таблица меняется.

Радует, что выстреливает много молодых талантливых игроков. А через два-три года мы получим еще больше молодежи. Пока призрачным выглядит наше участие в международных турнирах. А сокращение легионеров с пяти до трех на клуб приведет к тому, что будет больше сделан упор на своих игроков.

Да, кто-то с этим не согласен. Но когда мы вводили лимит на вратарей, тоже было много недовольных. А посмотрите, сколько сейчас звездных российских голкиперов мы получили. И вот мы хотим дать возможность нашим молодым игрокам, чтобы они показали себя. И это сыграет свою роль в будущем, и мы получим новых звездочек.

Я не думаю, что в КХЛ взлетят цены на игроков. Экономическая составляющая страны уже не такая, как 10 лет назад. А вы знаете, сколько тогда хоккеисты получали? В два раза больше, чем сегодня! И потолок зарплат у нас – 900 млн рублей на клуб. Но кто до потолка сейчас дотягивается? Две-три команды? Остальные имеют бюджет в 300-400 млн. А спонсоры и фирмы сейчас будут очень беречь финансы», – сказал президент Федерации хоккея России.

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8 комментариев

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Pertinax Gandi
Неужто депутат открыто признаёт, что жить в стране стало хуже? Не попахивает ли это на идеологическую диверсию?
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Павел Мельников
Ответ Rjcnbr
Какой-то постоянный эйджизм от Третьяка. Ну получим эту молодежь, мы её чё складировать будем штабелями или складывать в погреб? Куда их пихать? Они же поэтому и будут уезжать в НХЛ. Лига должна быть сильная и интересная для своих же зрителей, не нужно превращать КХЛ в МХЛ, которая выращивает игроков для НХЛ и абсолютно мертвого международного хоккея сборных. Матчи Россия - Великобритания на ЧМ, Евротуры никому не нужны. И про вратарей, мы где этих вратарей получили? Ах да, точно, они же все в НХЛ, а в России даже лучшие клубы не могут себе нормального вратаря найти на сезон, поэтому и будут летом убиваться за Аликина. Спасибо агенту НХЛ, что хоть матчей сделал нормальное количество, правда и тут помогли извне, да и играть регулярку можно подольше, а не до конца февраля
Третьяк - это чистой воды конъюктурщик, ему нужно что-то говорить, изображать деятельность, коробки, вот это все. Байки, обещания про "нашу маладёш" - это один из излюбленных приёмов таких. Конкретно этот умудрился аж четырежды избираться в думу, и никакая маладёш у него это кресло отберет.
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Александр Тихонов
А ведь когда-то Третьяк был великолепным вратарем (этого не отнять). Но запоминается последнее, его инициативы по лимиту иначе как откровенным вредительством и самодурством не назовешь. 5 легионеров на команду из 20 с лишним игроков и так был мизер, а теперь останется всего 3. Сильные (по меркам КХЛ) леги уже начали через своих агентов заламывать нереальные цены на переговорах...
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Павел Мельников
"Экономическая составляющая России"... Где учился этот депутатишко? Или это он так изворотливо пытается нам подсказать, что в стране маленький пушистый зверек с деньгами? Ничего себе, ну это точно не из-за таких, как он (четыре (!) созыва в Думе).
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Сергей Омиго
Внука забери из хкСочи помошником он уже созрел и тебе хорошо и болеьщики Сочи вздохнут с облегчением
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+3
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Rjcnbr
Какой-то постоянный эйджизм от Третьяка. Ну получим эту молодежь, мы её чё складировать будем штабелями или складывать в погреб? Куда их пихать? Они же поэтому и будут уезжать в НХЛ. Лига должна быть сильная и интересная для своих же зрителей, не нужно превращать КХЛ в МХЛ, которая выращивает игроков для НХЛ и абсолютно мертвого международного хоккея сборных. Матчи Россия - Великобритания на ЧМ, Евротуры никому не нужны. И про вратарей, мы где этих вратарей получили? Ах да, точно, они же все в НХЛ, а в России даже лучшие клубы не могут себе нормального вратаря найти на сезон, поэтому и будут летом убиваться за Аликина. Спасибо агенту НХЛ, что хоть матчей сделал нормальное количество, правда и тут помогли извне, да и играть регулярку можно подольше, а не до конца февраля
+6
-1
+5
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yalyon
Владик, а ты головой подумай, а не ж… Если мест становится меньше, а бюджет тот же, то рост зарплат неизбежен. Но в фхррии этого не понимают
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+2
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Олег Кузнецов
Пока у власти Третьяк -КХЛ будет как болото...
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