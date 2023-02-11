Заварухин о том, что важнее в конце сезона: «Победы. В плей-офф нужен дух победителей»

прокомментировал победу в матче против минского « » (5:3).

«Тяжело начали, медленные были по сравнению с «Динамо». Здорово, что вытянули игру, у команды есть характер, третий период запишем в наш актив. Ребята сыграли по заданию, хорошие голы, хорошая победа.

Что изменили во втором перерыве? Стали играть проще, был прессинг. Когда забивал , пошел на ворота, этого не хватало. Не хватало два периода нам позиционной обороны, она была пассивной, в раздевалке был мужской разговор.

Что важнее в конце сезона? Прежде всего – победы, в плей-офф нужен дух победителей. Возможно, на Дальнем Востоке дадим сыграть ребятам через игру, там тяжелый выезд, разница часовых поясов. Важно, чтобы они были готовы к дальнейшим играм», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ