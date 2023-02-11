Вайсфельд не видит смысла в выборе соперников по плей-офф: «Если «Магнитка» выйдет на пик формы, мои соболезнования тем, кто ее выбирал»

предостерег клубы с Востока от выбора « » в первом раунде плей-офф.

«Вообще, я не думаю, что клубы начнут выбирать себе соперников по плей-офф. Кого выбирать-то? Ведь откровенно слабых команд нет. Да и плотность в той же таблице Восточной конференции такая, что все очень тонко – начнешь выбирать, а кто-то сыграет не так, как ты запланировал, и все расчеты пойдут в мусорную корзину. В итоге попадешь на того, на кого попадать не хотел.

Если бы все зависело только от одной команды – это одно, но предугадать результаты других – невозможно. Вот скажите, кого выбирать на Востоке?

Ходят слухи, что некоторые клубы мечтают заполучить «Магнитку»? Впервые об этом слышу, но если порассуждать логически, то, да, сейчас команда играет неважно, но там очень сильный состав. И если «Магнитка» в плей-офф выйдет на пик формы, то мои соболезнования тем, кто ее выбирал. Поэтому считаю попытки выйти на магнитогорцев очень сомнительным посылом.

То же самое, кстати, могу сказать и про « ». Да, команда играет с перепадами, но там очень мастеровитые хоккеисты. И никто не знает, в каком состоянии они подойдут к плей-офф», – считает бывший генменеджер клубов КХЛ.