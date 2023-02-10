Заварухин о 2:5 от СКА: «Хорошие два периода, но в третьем «Автомобилист» наказали за две ошибки»

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин оценил поражение «Автомобилиста» от СКА (2:5).

«Двоякое впечатление оставила игра: хорошие два периода, хорошие моменты были, но в третьем периоде за две ошибки, которые нельзя делать, соперник нас наказал. Возьмем лучшее из этой игры, худшее надо убрать, ошибки, которые привели к поражению.

Мы поговорили в раздевалке, что хоккей – командный вид спорта, ошибки приводят к голам, нельзя ошибаться на ровном месте против команд, которые могут наказывать за эти ошибки.

Были хорошее движение и эмоции в эти 40 минут, очень приличный уровень. Возможно, гол на последней секунде периода «3 на 5» повлиял немного, хотя поговорили в перерыве с ребятами, чтобы отбросить это и выходили работать», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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