Роман Ротенберг: «СКА хочет стабилизировать состав – это важно перед плей-офф»

поделился мыслями после победы над « » (5:2).

– Сегодня вы опять перемешали звенья, да и вообще редко выставляете один и тот же состав на разные матчи. Перед плей-офф будете наигрывать связки или продолжите этот блендер?

– Мы будем искать ключ к победе. Главное, что сегодня мы его нашли – значит, все было сделано правильно. Конечно, хотим стабилизировать состав – это важно перед плей-офф. В то же время у нас много вынужденных замен из-за травм. Изменения в составе бывают вынужденными.

Сегодня мы увидели хорошие сочетания. Некоторые ребята в первый раз в сезоне вышли в таких сочетаниях, но у нас одна система. Все работаем по ней – в этом и есть наше преимущество. Можем менять звенья, но ребята играют вместе в любых сочетаниях. Всегда будем искать варианты, которые принесут победы. Сегодня довольны нашими сочетаниями.

А перед следующим матчем посмотрим, сделаем анализ и выйдем теми звеньями, которые могут принести победу. Мы изучаем соперников, отталкиваемся от того, с кем играем. В Магнитогорске была очень мастеровитая команда – сильные ребята, хорошие исполнители.

Сегодня тоже много праворуких игроков в команде, много мастеров, сильное большинство. Всегда смотрим, как нам улучшить нашу игру. На сегодняшний день довольны сочетаниями, которые увидели в этом матче, – сказал главный тренер .