Дементьев о 1200 очках Малкина: «Овечкин – выдающийся хоккеист, но есть и другие люди, продвигающие наш спорт»

высказался о достижении отметки 1200 очков в .

– Очень рад, что Евгений Малкин покоряет новые вершины и рекорды. Дай бог ему здоровья, сил и удачи, чтобы играть так же все то время, которое будет отпущено ему в хоккее.

Чтобы набирать очки и становиться тем человеком, который продвигает российский спорт и наших хоккеистов на международной арене.

– Наш спорт за границей продвигает не только ?

– Конечно. Его продвигают все наши спортсмены, которые ставят рекорды и чьи имена записаны в мировую историю. Овечкин – выдающийся хоккеист, никто не умаляет его качества, силы и достоинства, но есть и другие спортсмены, которые вкладывают свою лепту.

И хоккей – это командная игра, необходимо окружение, чтобы выигрывать чемпионаты мира, Кубок Стэнли, Кубок Гагарина и другие соревнования, – сказал агент и хоккейный эксперт.