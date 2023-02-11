Дементьев о 1200 очках Малкина: «Овечкин – выдающийся хоккеист, но есть и другие люди, продвигающие наш спорт»

Теги Питтсбург Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о достижении Евгением Малкиным отметки 1200 очков в НХЛ

– Очень рад, что Евгений Малкин покоряет новые вершины и рекорды. Дай бог ему здоровья, сил и удачи, чтобы играть так же все то время, которое будет отпущено ему в хоккее.

Чтобы набирать очки и становиться тем человеком, который продвигает российский спорт и наших хоккеистов на международной арене.

– Наш спорт за границей продвигает не только Александр Овечкин?

– Конечно. Его продвигают все наши спортсмены, которые ставят рекорды и чьи имена записаны в мировую историю. Овечкин – выдающийся хоккеист, никто не умаляет его качества, силы и достоинства, но есть и другие спортсмены, которые вкладывают свою лепту.

И хоккей – это командная игра, необходимо окружение, чтобы выигрывать чемпионаты мира, Кубок Стэнли, Кубок Гагарина и другие соревнования, – сказал агент и хоккейный эксперт. 

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