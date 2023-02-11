Малкин набрал 1200 очков в НХЛ за 1032 игры. Только Кросби был быстрее среди действующих игроков

Теги Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Евгений Малкин набрал 1200 очков в НХЛ за 1032 игры – 2-й результат среди действующих игроков.

Форвард «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи.

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.

Среди действующих игроков быстрее этой отметки достиг только партнер Малкина по «Питтсбургу» Сидни Кросби – за 927 игр. 

Малкин опередил Александра Овечкина («Вашингтон», 1072 игры) и Патрика Кэйна («Чикаго», 1130). В истории лиги его результат – 17-й. 

Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»

4 комментария

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ZlomSpb
Ответ Александр Ковалёвский
Величайший российский игрок в истории НХЛ, абсолютно без слабых мест, поздравляю
ага, не считая здоровья.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мистик
Элитарный игрок высочайшего уровня в истори НХЛ тут и говорить нечего
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Ковалёвский
Величайший российский игрок в истории НХЛ, абсолютно без слабых мест, поздравляю
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Алексеевич
Машина
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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