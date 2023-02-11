набрал 1200 очков в за 1032 игры – 2-й результат среди действующих игроков.

Форвард « » достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи.

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.

Среди действующих игроков быстрее этой отметки достиг только партнер Малкина по «Питтсбургу» – за 927 игр.

Малкин опередил («Вашингтон», 1072 игры) и Патрика Кэйна («Чикаго», 1130). В истории лиги его результат – 17-й.

Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»