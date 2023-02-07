Овечкин о месте Малкина среди российских хоккеистов: «Сложно сказать, кто №1, а кто №2, но он точно топ-игрок. У него потрясающая карьера»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин поделился мнением о форварде Евгении Малкине.

Нападающий «Питтсбурга» близок к отметке в 1200 очков за карьеру в НХЛ. На данный момент на его счету 1196 (463+733) баллов в 1030 играх. Он может стать 51-м игроком в истории лиги, достигшим отметки в 1200 очков.

Овечкин ответил на вопрос о месте Малкина среди российских хоккеистов.

«Он там в топе. Сложно сказать, кто №1, а кто №2, но он точно топ-игрок.

Я рад за него. У него потрясающая карьера, он выиграл много Кубков, много личных личных трофеев», – сказал нападающий «Вашингтона».

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6 комментариев

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Павел Зарубин
Ответ Вадим Кемеж
Кто сможет переплюнуть Мылкина и Овечкина? Есть русские некстваны?) Может в США есть толковый молодняк с российским паспортом?
Смотря по каким критериям сравнивать. У Федорова например столько же кубков Стэнли как и у Малкина. А если по очкам из российских игроков - то ответ и так очевиден:) И да пока некстванов на горизонте не видно, только некстваны вратари:)
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AminO2
Зато легко можно сказать кто №99 канадского хоккея.
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-1
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Вадим Кемеж
Кто сможет переплюнуть Мылкина и Овечкина? Есть русские некстваны?) Может в США есть толковый молодняк с российским паспортом?
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-1
-1
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AERN
Эх, помню они в молодежке вместе играли. Жаль время так быстро ушло. Может все-таки организуют КМ америкосы для: Кросби, Ови, Малыча ...
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old folk
По личным достижениям Ови повыше, но оба легенды, бесспорно
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-1
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banchik1
А я помню времена, когда мы всерьез обсуждали неприязненные отношения между этими нашими топчиками. Как всегда, время все расставило по своим местам.
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