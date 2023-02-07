Овечкин о месте Малкина среди российских хоккеистов: «Сложно сказать, кто №1, а кто №2, но он точно топ-игрок. У него потрясающая карьера»

поделился мнением о форварде .

Нападающий « » близок к отметке в 1200 очков за карьеру в НХЛ. На данный момент на его счету 1196 (463+733) баллов в 1030 играх. Он может стать 51-м игроком в истории лиги, достигшим отметки в 1200 очков.

Овечкин ответил на вопрос о месте Малкина среди российских хоккеистов.

«Он там в топе. Сложно сказать, кто №1, а кто №2, но он точно топ-игрок.

Я рад за него. У него потрясающая карьера, он выиграл много Кубков, много личных личных трофеев», – сказал нападающий « ».