Генменеджер «Торпедо» о Ю Сато: «Обсуждаем смену гражданства. Японец, который говорит по-русски, понимает и уважает нашу культуру»

Генеральный менеджер « » сообщил о том, что японец может сменить гражданство.

– Расскажите, зачем в команде глобально нужен Ю Сато? Игорь Николаевич Ларионов в интервью часто говорит, что ему нужны легионеры, сопоставимые по статусу с Кьеллини, Бэйлом. Как сюда вписывается Сато?

– Мы по Бэйлу, кстати, спорили. Мне кажется, что ему сейчас гольф интереснее, чем футбол.

А что касается Ю Сато, во-первых, он 2002 года. Во-вторых, достаточно быстрый. В-третьих, человек прошел пять лет школы «Крылья Советов» и прошел ее достаточно успешно.

Это хороший момент, когда мы можем рискнуть и ничего не теряем, а этот человек в теории может в ближайшее время вернуть наши инвестиции в многократном размере.

Более того, мы потенциально обсуждаем смену гражданства.

В СМИ прошла информация, что Ю Сато – это в чистом виде японец, но, во-первых, это японец, который говорит по-русски.

Во-вторых, это японец, который понимает и уважает нашу культуру.

В-третьих, это человек, которого потенциально можно встроить в наш хоккей на элитном уровне, а в-четвертых, у него русская девушка. А любой иностранец, у которого русская девушка, для меня больше русский, – сказал .

Ю Сато набрал 10 (5+5) очков в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.