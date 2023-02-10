Генменеджер «Торпедо» о Ю Сато: «Обсуждаем смену гражданства. Японец, который говорит по-русски, понимает и уважает нашу культуру»

Теги Торпедо КХЛ Спорт-Экспресс Ю Сато Максим Гафуров Хоккей

Генеральный менеджер «Торпедо» сообщил о том, что японец Ю Сато может сменить гражданство.

– Расскажите, зачем в команде глобально нужен Ю Сато? Игорь Николаевич Ларионов в интервью часто говорит, что ему нужны легионеры, сопоставимые по статусу с Кьеллини, Бэйлом. Как сюда вписывается Сато?

– Мы по Бэйлу, кстати, спорили. Мне кажется, что ему сейчас гольф интереснее, чем футбол.

А что касается Ю Сато, во-первых, он 2002 года. Во-вторых, достаточно быстрый. В-третьих, человек прошел пять лет школы «Крылья Советов» и прошел ее достаточно успешно.

Это хороший момент, когда мы можем рискнуть и ничего не теряем, а этот человек в теории может в ближайшее время вернуть наши инвестиции в многократном размере.

Более того, мы потенциально обсуждаем смену гражданства.

В СМИ прошла информация, что Ю Сато – это в чистом виде японец, но, во-первых, это японец, который говорит по-русски.

Во-вторых, это японец, который понимает и уважает нашу культуру.

В-третьих, это человек, которого потенциально можно встроить в наш хоккей на элитном уровне, а в-четвертых, у него русская девушка. А любой иностранец, у которого русская девушка, для меня больше русский, – сказал Максим Гафуров.

Ю Сато набрал 10 (5+5) очков в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

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3 комментария

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Ми Ша
На время карьеры ? Возможно. Но потом вернётся на родину
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mv
Слабый легионер набрал 5+5 за 37 матчей, и Гафуров хочет скорее превратить его в нелегионера, потому что у того русская девушка?

Тут конечно же нет никакой коррупционной составляющей. Никакой. Нет и еще раз нет. Ни в коем случае!!!!
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Хороший вариант . Крылья Советов - это старая легендарная школа. Криворуких там не держат.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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