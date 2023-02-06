Генменеджер «Торпедо» о предложении расформировать клуб: «В текущем мире хоккеисты – социальный проект. Наш хоккей – супертренд, мы принесли сдвиг в индустрию»

Генеральный менеджер « » считает, что хоккей должен нести позитив в текущих условиях.

– Вопрос в чате, видимо, от Александра Викторовича Кожевникова: «Может быть, нижегородское «Торпедо» расформировать и все деньги отправить пенсионерам региона?».

– Там мало денег.

Все пенсионеры нижегородского региона и, скажу больше, всех хоккейных регионов гораздо более счастливы видеть такое «Торпедо». Очень крутой вопрос, если его чуть шире взять.

Помните, перед сезоном мы говорили, что наша задача – нести зрелище. Считаю, что в текущем мире хоккеисты – больше социальный проект. Это уже не про спорт.

очень здорово понимает свою миссию, что мы сейчас должны нести позитив в общество. Мы должны нести и развлечение, и интерес.

И вы видите прекрасно, что хоккей «Торпедо» – супертренд. Мы принесли сдвиг в нашу индустрию.

Поэтому, думаю, все пенсионеры рады включить вечером телевизор и посмотреть, как играет «Торпедо», – сказал .