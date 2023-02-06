Генменеджер «Торпедо»: «Представим, что «Детройт» позовет Ларионова к себе. Можно ли будет его не отпустить? В спортивном мире все переменчиво»

Теги Торпедо Детройт НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Максим Гафуров Хоккей

Генеральный менеджер «Торпедо» ответил, получал ли Игорь Ларионов предложения от топ-клубов КХЛ.

– Увеличат ли Ларионову зарплату?

– Это тот момент, где можно сказать: «Связь прервалась, я не слышу». Давайте отыграем плей-офф.

С удовольствием всем бы увеличили зарплату. Но не забывайте, что за хорошие результаты предусмотрена система мотивации. Она отлично работает в «Торпедо» в этом сезоне – как на игроков, так и на тренерский штаб.

Поэтому здесь автоматически если ты в порядке, ты молодец, здорово играешь, классные результаты у команды, твой доход увеличивается.

– У Ларионова контракт еще на год. Может быть, знаете, были ли предложения из топ-клубов на повышенных условиях?

– Мне нравится, что мы пришли к разговору от «не провалится ли тренер, вы рискуете» до диалога «сохранится ли он у вас, вы превзошли все ожидания».

Круто иметь такую проблему. Это позитивная проблема. Не надо забывать, что мы живем в спортивном мире. И все может поменяться.

Давайте представим ситуацию, что сейчас «Детройт», который восьмой год не выходит в плей-офф, вдруг позовет Игоря Николаевича к себе. Можно ли будет его не отпустить? Хороший вопрос, правда?

Мы с Ларионовым обсуждаем, что происходит конкретно в сегодняшний день. Сейчас мы готовимся к матчу с «Адмиралом».

Позже детально будем подходить к плей-офф. Фокус – на текущем дне. В спортивном мире все очень быстро и переменчиво, – сказал Максим Гафуров.

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9 комментариев

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Александр Маслов
В истории НХЛ,никогда не было российского главного тренера ,и наверное никогда не будет,так что про Дейтрот ,это только фантазия.
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Александр Невский
Даже если позовут Ларионова он уже отвечал что не поедит и будет работать и жить в лучшей стране в мире Россия .
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deadflower
Менеджер смотрю тоже толковый
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deadflower
Ответ ksiksi
у нас может быть и болото, но там абсолютная автократия с элементами рабовладения. не крутом, так монеткой.
Да, но какой вызов!
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Dundee
Ответ ksiksi
у нас может быть и болото, но там абсолютная автократия с элементами рабовладения. не крутом, так монеткой.
Ну это лучшая лига мира. Не их вина, что кхл-болото по сравнению с ними.
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ksiksi
Ответ Dundee
Если и уходить, то в нхл. Николаевич амбициозный и сомневаюсь, что для него интересно менять клубы в нашем болоте. Он растёт сам, как ГТ и любит решать нестандартные задачи. Для Детройта он свой, поэтому, если и уходить, то только за бугор. Такого карт бланша, как в Торпедо в "топ" клубах кхл ему не дадут, там нужен результат сразу и сейчас. Как бы не сложилось, желаю только удачи ему.
у нас может быть и болото, но там абсолютная автократия с элементами рабовладения. не крутом, так монеткой.
+2
0
+2
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Огюст
Глядя со стороны на работу Ларионова в Торпедо ,как он руководит игроками ,по моему он от этого получает большое удовлетворение, как и игроки от работы с ним ! Чувствуется на сегодняшний день его в Торпедо всё устраивает и самое главное -игра команды !
+9
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+9
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Dundee
Если и уходить, то в нхл. Николаевич амбициозный и сомневаюсь, что для него интересно менять клубы в нашем болоте. Он растёт сам, как ГТ и любит решать нестандартные задачи. Для Детройта он свой, поэтому, если и уходить, то только за бугор. Такого карт бланша, как в Торпедо в "топ" клубах кхл ему не дадут, там нужен результат сразу и сейчас. Как бы не сложилось, желаю только удачи ему.
+11
0
+11
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Bashibuzuck
Да не позовет его Детройт
+2
-2
0
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