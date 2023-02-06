Генменеджер «Торпедо»: «Представим, что «Детройт» позовет Ларионова к себе. Можно ли будет его не отпустить? В спортивном мире все переменчиво»
Генеральный менеджер «Торпедо» ответил, получал ли Игорь Ларионов предложения от топ-клубов КХЛ.
– Увеличат ли Ларионову зарплату?
– Это тот момент, где можно сказать: «Связь прервалась, я не слышу». Давайте отыграем плей-офф.
С удовольствием всем бы увеличили зарплату. Но не забывайте, что за хорошие результаты предусмотрена система мотивации. Она отлично работает в «Торпедо» в этом сезоне – как на игроков, так и на тренерский штаб.
Поэтому здесь автоматически если ты в порядке, ты молодец, здорово играешь, классные результаты у команды, твой доход увеличивается.
– У Ларионова контракт еще на год. Может быть, знаете, были ли предложения из топ-клубов на повышенных условиях?
– Мне нравится, что мы пришли к разговору от «не провалится ли тренер, вы рискуете» до диалога «сохранится ли он у вас, вы превзошли все ожидания».
Круто иметь такую проблему. Это позитивная проблема. Не надо забывать, что мы живем в спортивном мире. И все может поменяться.
Давайте представим ситуацию, что сейчас «Детройт», который восьмой год не выходит в плей-офф, вдруг позовет Игоря Николаевича к себе. Можно ли будет его не отпустить? Хороший вопрос, правда?
Мы с Ларионовым обсуждаем, что происходит конкретно в сегодняшний день. Сейчас мы готовимся к матчу с «Адмиралом».
Позже детально будем подходить к плей-офф. Фокус – на текущем дне. В спортивном мире все очень быстро и переменчиво, – сказал Максим Гафуров.
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