Агент Ткачева настаивает на зарплате в 150 млн рублей в год в переговорах с «Авангардом» («Матч ТВ»)

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Владимир Ткачев 1995 Матч ТВ деньги Хоккей

Стали известны подробности переговоров между «Авангардом» и Владимиром Ткачевым.

Как сообщает «Матч ТВ», представитель игрока настаивает на зарплате в 150 млн рублей в год. В качестве аргумента приводится тот факт, что другой клуб готов выплатить такую сумму, и хоккеист может уйти.

Срок действующего соглашения нападающего с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Ткачев занимает первое место в списке бомбардиров команды в этом сезоне, набрав 49 (20+29) очков в 57 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Бабаев о продлении контрактов Ткачева, Толчинского и Грицюка: «Не вижу поводов торопиться. Идет к тому, что сезон закончится, и будем разговаривать»

Вайсфельд о Ткачеве из «Авангарда»: «Найту и Буше дали по 95 млн в год, и Владимир хочет так же. Логика: я играю с этими парнями, и я как минимум не хуже»

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33 комментария

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Сергей Орлов
Ответ Рубикон
В звене с Буш и Найт думаю паренёк любой торпедовский заиграет😂
Гончарука за 40 взять и норм)
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Vovan 78
Никто ему столько не отсыпет от слова совсем. На понт берет. Не та звезда, чтобы столько получать.
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marshal .masha
Ответ Георгий Волков
Надо 900 сразу, че мелочиться
Правильно, остальные пусть за тарелку супа играют))
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Сергей Орлов
А чего не 300? Офигеть.
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Фёдор Кузнецов
На 1 игрока 1/6 зарплаты? При том что есть ещё Найт и Буше у которых под 100,то это уже почти половина зарплаты на 3 игроков
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marshal .masha
Ответ Rialto
Спасибо лимиту Третьяка
Лимит не лимит, пусть с такими запросами идут лесом. Посмотрим сколько ему предложат вне КХЛ и где его вообще ждут
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Ыжык
Если правда,то пусть Володя едет в Автомобилист. Там ему дадут столько.
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KSA1985
Ответ Artem Kalugin
Есть разница между объявить ценник и получить желаемое, согласен? Я могу выставить ржавую шестёрку за 5 лямов, но вряд ли её купят. А все эти удочки "хитрые" от агентов знаем, слышали не раз. Разгоняет верхнюю границу, а вдруг на сотке сойдутся.
Согласен. Но я к тому, что Северсталь занимает 7 место ,в зоне ПО, с бюджетом в 270 млн. А эти двое, не полкоманды, и даже не пол звена. Зачем платить больше? Всему есть предел и и к тому же хороший пример
+4
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gnom9912
По-моему в КХЛ ни один таких денег не стоит. Им бы со своими запросами в НХЛ пробиваться) в стране бюджет по швам трещит, а хоки ценник заламывают. Хорошо бы клубы не разгоняли зарплаты.
+3
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Artem Kalugin
Ответ KSA1985
Агент Паскуале просит 100 млн Агент Ткачёва 150 млн Бюджет Северстали 270 млн. Это нормально? По-моему КХЛ -это диагноз
Есть разница между объявить ценник и получить желаемое, согласен? Я могу выставить ржавую шестёрку за 5 лямов, но вряд ли её купят. А все эти удочки "хитрые" от агентов знаем, слышали не раз. Разгоняет верхнюю границу, а вдруг на сотке сойдутся.
+3
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+3
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Cvyatoslav Gazin
Это наверное Лада решила играть сезон Ткачев + нынешний состав из вхл.
+2
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гилберт
Ответ KSA1985
Агент Паскуале просит 100 млн Агент Ткачёва 150 млн Бюджет Северстали 270 млн. Это нормально? По-моему КХЛ -это диагноз
А в чём проблема? Пусть хоть ярд просят, всё равно никто не даст.
+4
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гилберт
При потолке про лимит неактуально.
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Hola Hola
Не думаю, что Авангарду стоит поддерживать эту "гонку вооружений". Пусть "другой клуб" платит наздоровье. Думаю, нынешний год наглядно показал, что никому не стоит переплачивать. Наличие оверпрайсовых звезд ничего не гарантирует, зато играет большую роль правильный, сбалансированный подбор игроков и налаженная система.
+7
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Рубикон
В звене с Буш и Найт думаю паренёк любой торпедовский заиграет😂
+4
0
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vladimirmonomah
Всё отлично, новость радует. Скоро наши овощные старички в лиге освоят термин - максимальный контракт, пара таких новостей и жадность агентов погубит))
+3
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Artem Kalugin
Ожидаемо, 3 лега, а не 5 (Привет Вовику), теперь любой топовый паспортист будет стоить много. Гипотетически(! ПОДЧЕРКНУ! ) в этом возможен плюс в будущем. Если другие, вслед за Ткачевым, начнут понимать ценник, то игроки расползутся по командам, и будет 2-3 ярких и середнячки в большинстве команд. Подравняются, появится конкуренция. Но шанс очень мал.
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Дмитрий9779
Ответ megaotstoi
Такую зарплату только ска может позволить. Но там Володе указали на дверь уже
Ни кто в СКА таких денег платить не будет.
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KSA1985
Агент Паскуале просит 100 млн
Агент Ткачёва 150 млн
Бюджет Северстали 270 млн.
Это нормально? По-моему КХЛ -это диагноз
+9
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+9
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megaotstoi
Такую зарплату только ска может позволить. Но там Володе указали на дверь уже
+1
0
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Георгий Волков
Надо 900 сразу, че мелочиться
+3
-2
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hemsky
А чего не 350?)
+2
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KSA1985
За 150 млн, он должен треть регулярки в одного вспахать.
+7
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Константин Сухомлинов
Пусть уходит,за такие деньги он нам не нужен,удачи на новом месте Владимиру!
+8
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Сергей Галынский
А сколько % перепадет Третьяку с его лимитом!?
Более-менее нормально начали,пока этот считатель катков не начал мешать
Бесит,старый маразматик
+3
-1
+2
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