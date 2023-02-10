Агент Ткачева настаивает на зарплате в 150 млн рублей в год в переговорах с «Авангардом» («Матч ТВ»)

Стали известны подробности переговоров между « » и .

Как сообщает «Матч ТВ», представитель игрока настаивает на зарплате в 150 млн рублей в год. В качестве аргумента приводится тот факт, что другой клуб готов выплатить такую сумму, и хоккеист может уйти.

Срок действующего соглашения нападающего с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Ткачев занимает первое место в списке бомбардиров команды в этом сезоне, набрав 49 (20+29) очков в 57 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Бабаев о продлении контрактов Ткачева, Толчинского и Грицюка: «Не вижу поводов торопиться. Идет к тому, что сезон закончится, и будем разговаривать»

Вайсфельд о Ткачеве из «Авангарда»: «Найту и Буше дали по 95 млн в год, и Владимир хочет так же. Логика: я играю с этими парнями, и я как минимум не хуже»