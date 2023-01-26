Вайсфельд о Ткачеве из «Авангарда»: «Найту и Буше дали по 95 млн в год, и Владимир хочет так же. Логика: я играю с этими парнями, и я как минимум не хуже»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд КХЛ Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Спорт-Экспресс Хоккей

Леонид Вайсфельд порассуждал о стоимости следующего контракта Владимира Ткачева.

Действующее соглашение нападающего с «Авангардом» рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Ткачев занимает первое место в списке бомбардиров команды в этом сезоне, набрав 48 (19+29) очков в 52 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«Найту и Буше дали по 95 миллионов в год, и Ткачев хочет такие же деньги.

Логика следующая: я играю с этими двумя парнями, и я как минимум не хуже. Почему я должен получать меньше? Теперь другой вопрос: кто-то еще может дать эти деньги Ткачеву?» – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

2 комментария

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Остап80
Леня неравнодушен к Авангарду . вот стравливать начал . что за человек .
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Алексей Тарлыков
ГМ в Авангарде что предыдущий, что нынешний просто бездари. Переплатили всем кому можно и нельзя, а теперь расхлебывай. Попробуй влезь в потолок, влезут конечно, но с одним звеном на 400 млн
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0
+1
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