Вайсфельд о Ткачеве из «Авангарда»: «Найту и Буше дали по 95 млн в год, и Владимир хочет так же. Логика: я играю с этими парнями, и я как минимум не хуже»
Леонид Вайсфельд порассуждал о стоимости следующего контракта Владимира Ткачева.
Действующее соглашение нападающего с «Авангардом» рассчитано до 30 апреля 2023 года.
Ткачев занимает первое место в списке бомбардиров команды в этом сезоне, набрав 48 (19+29) очков в 52 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
«Найту и Буше дали по 95 миллионов в год, и Ткачев хочет такие же деньги.
Логика следующая: я играю с этими двумя парнями, и я как минимум не хуже. Почему я должен получать меньше? Теперь другой вопрос: кто-то еще может дать эти деньги Ткачеву?» – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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