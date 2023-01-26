Вайсфельд о Ткачеве из «Авангарда»: «Найту и Буше дали по 95 млн в год, и Владимир хочет так же. Логика: я играю с этими парнями, и я как минимум не хуже»

порассуждал о стоимости следующего контракта .

Действующее соглашение нападающего с « » рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Ткачев занимает первое место в списке бомбардиров команды в этом сезоне, набрав 48 (19+29) очков в 52 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

« и Буше дали по 95 миллионов в год, и Ткачев хочет такие же деньги.

Логика следующая: я играю с этими двумя парнями, и я как минимум не хуже. Почему я должен получать меньше? Теперь другой вопрос: кто-то еще может дать эти деньги Ткачеву?» – сказал бывший генеральный менеджер клубов .