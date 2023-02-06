Форвард «Автомобилиста» Мэйсек забросил 31 шайбу в сезоне, по ожидаемым голам – 16. У Яшкина соотношение 33 на 24

опубликовала статистику по ожидаемым и фактическим голам хоккеистов.

Ожидаемые голы / Забитые голы:

1. (СКА) – xG – 24, фактические голы – 33;

2. («Авангард») – 21 – 26;

3-5. (« ») – 18 – 21;

3-5. (СКА) – 18 – 25;

3-5. ( ) – 18 – 15;

6-9. (« ») – 16 – 31;

6-9. (« ») – 16 – 15;

6-9. (« ») – 16 – 14;

10. («Авангард») – 15 – 20.

В текущем сезоне процент реализованных бросков Мэйсека составляет 17,7%. Такой же процент реализации бросков имеет Яшкин. У Буше этот показатель равен 13,8%.