Форвард «Автомобилиста» Мэйсек забросил 31 шайбу в сезоне, по ожидаемым голам – 16. У Яшкина соотношение 33 на 24

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА Амур Автомобилист Александр Радулов КХЛ Дмитрий Яшкин Михаил Григоренко Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Марат Хайруллин Брукс Мэйсек Ярослав Лихачев Хоккей

КХЛ опубликовала статистику по ожидаемым и фактическим голам хоккеистов.

Ожидаемые голы / Забитые голы:

1. Дмитрий Яшкин (СКА) – xG – 24, фактические голы – 33;

2. Рид Буше («Авангард») – 21 – 26;

3-5. Александр РадуловАк Барс») – 18 – 21;

3-5. Марат Хайруллин (СКА) – 18 – 25;

3-5. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 18 – 15;

6-9. Брукс МэйсекАвтомобилист») – 16 – 31;

6-9. Ярослав ЛихачевАмур») – 16 – 15;

6-9. Сергей ТолчинскийАвангард») – 16 – 14;

10. Владимир Ткачев («Авангард») – 15 – 20.

В текущем сезоне процент реализованных бросков Мэйсека составляет 17,7%. Такой же процент реализации бросков имеет Яшкин. У Буше этот показатель равен 13,8%.

3 комментария

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Вадим Сидоров
Ответ Рузаль Зиятдинов
Что значит ожидаемые голы?
Каждому броску присваивается определённое число, чем опаснее момент тем оно выше. Всё суммируется и получаются ожидаемые голы.
Допустим игрок 2 раза бросал с пятака и один раз от синего круга
С пятачка - 0,4 с синего круга 0,3
0,4 на 2 = 0,8 +0,3 итого 1,1 т.е должен забить одну шайбу
Разница между фактическим количеством шайб и ожидаемым показывает эффективность
Если эффективность плюсовая то реализация крутая, а если отрицательная то часто порет моменты
Как-то так
+3
0
+3
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heivani
Это вообще непонятная трактовка.А,понял,контракт насыпали на 16ожидаемых голов,а тут,на тебе - аж 31.Значит ,удвоение контракта следует ожидать на следующий сезон.Арифметика.
0
0
0
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Рузаль Зиятдинов
Что значит ожидаемые голы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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