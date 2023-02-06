Форвард «Автомобилиста» Мэйсек забросил 31 шайбу в сезоне, по ожидаемым голам – 16. У Яшкина соотношение 33 на 24
КХЛ опубликовала статистику по ожидаемым и фактическим голам хоккеистов.
Ожидаемые голы / Забитые голы:
1. Дмитрий Яшкин (СКА) – xG – 24, фактические голы – 33;
2. Рид Буше («Авангард») – 21 – 26;
3-5. Александр Радулов («Ак Барс») – 18 – 21;
3-5. Марат Хайруллин (СКА) – 18 – 25;
3-5. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 18 – 15;
6-9. Брукс Мэйсек («Автомобилист») – 16 – 31;
6-9. Ярослав Лихачев («Амур») – 16 – 15;
6-9. Сергей Толчинский («Авангард») – 16 – 14;
10. Владимир Ткачев («Авангард») – 15 – 20.
В текущем сезоне процент реализованных бросков Мэйсека составляет 17,7%. Такой же процент реализации бросков имеет Яшкин. У Буше этот показатель равен 13,8%.
Допустим игрок 2 раза бросал с пятака и один раз от синего круга
С пятачка - 0,4 с синего круга 0,3
0,4 на 2 = 0,8 +0,3 итого 1,1 т.е должен забить одну шайбу
Разница между фактическим количеством шайб и ожидаемым показывает эффективность
Если эффективность плюсовая то реализация крутая, а если отрицательная то часто порет моменты
Как-то так