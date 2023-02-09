Кравец про 1:2 с ЦСКА: «Авангард» старался и боролся, было много положительного. Обидно, что, выстояв, пропустили нелепый гол»

Михаил Кравец подвел итоги матча с ЦСКА (1:2 ОТ).

– Тяжелый, очень серьезный соперник. Попробовали одни сочетания – к сожалению, не очень это сработало. Пришлось быстренько переделать. Но я считаю, в целом старались, боролись, бросали по воротам, положительного в игре было много. Самое главное, что в концовке сравняли счет.

Обидно, что, выстояв, пропустили такой нелепый гол. Когда удаляемся за минуту до конца, это очень расстраивает. Можно все что угодно говорить, но на этом уровне не должно этого происходить. Очень хорошо вратарь отыграл, это радует.

– Мирошниченко в первом звене и Ткачев в третьем – это эксперимент?

– Это не эксперимент. Команда не забивала, команда, как все считают, неудачно сыграла на Дальнем Востоке. Мы пытаемся найти лучшие сочетания, чтобы всем было комфортно. К сожалению, это не сработало сегодня.

– Какая причина отсутствия Федора Малыхина?

– Его игра в предыдущей поездке, – сказал главный тренер «Авангарда».