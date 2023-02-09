Кравец про 1:2 с ЦСКА: «Авангард» старался и боролся, было много положительного. Обидно, что, выстояв, пропустили нелепый гол»

Теги Авангард ЦСКА КХЛ Федор Малыхин Михаил Кравец Владимир Ткачев 1995 Иван Мирошниченко Хоккей

Михаил Кравец подвел итоги матча с ЦСКА (1:2 ОТ).

– Тяжелый, очень серьезный соперник. Попробовали одни сочетания – к сожалению, не очень это сработало. Пришлось быстренько переделать. Но я считаю, в целом старались, боролись, бросали по воротам, положительного в игре было много. Самое главное, что в концовке сравняли счет.

Обидно, что, выстояв, пропустили такой нелепый гол. Когда удаляемся за минуту до конца, это очень расстраивает. Можно все что угодно говорить, но на этом уровне не должно этого происходить. Очень хорошо вратарь отыграл, это радует.

– Мирошниченко в первом звене и Ткачев в третьем – это эксперимент?

– Это не эксперимент. Команда не забивала, команда, как все считают, неудачно сыграла на Дальнем Востоке. Мы пытаемся найти лучшие сочетания, чтобы всем было комфортно. К сожалению, это не сработало сегодня.

– Какая причина отсутствия Федора Малыхина?

– Его игра в предыдущей поездке, – сказал главный тренер «Авангарда».

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4 комментария

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Алексей Тарлыков
Ответ Den Sh
Для нас, в последнее время, все соперники очень серьёзные. И Амур, и Адмирал, и Нефтехимик...
Не в оправдание сказано, но сейчас все эти вышеперечисленные команды самые мотивированные и любому клубу тяжело с ними
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den Sh
Для нас, в последнее время, все соперники очень серьёзные. И Амур, и Адмирал, и Нефтехимик...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angryslon
Григорич, ты лучше не скамейки пинай, а некоторых личностей в раздевалке. Больше пользы будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Раменки за Динамо
И тебя скоро уволят.
0
-4
-4
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