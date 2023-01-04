Бабаев о продлении контрактов Ткачева, Толчинского и Грицюка: «Не вижу поводов торопиться. Идет к тому, что сезон закончится, и будем разговаривать»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Арсений Грицюк Хоккей

Агент Шуми Бабаев сообщил, что Владимир Ткачев чувствует себя комфортно в «Авангарде».

– Ткачев чувствует себя комфортно в команде, тренер ему доверяет, есть хорошее взаимодействие с ребятами, с которыми он вместе играет.

В «Авангарде» сейчас очень хорошая обстановка. Мы с ним постоянно общаемся и ставим задачи, которые ему нужно выполнить. Он все понимает и двигается к цели на сезон.

– Перед ним есть задача стать лучшим бомбардиром команды и КХЛ?

– Основная цель на сезон – помочь команде попасть в финал и постараться выиграть Кубок Гагарина. Дальше уже идут личные задачи – стать лидером чемпионата и помочь партнерам набирать очки.

– Как проходят переговоры с «Авангардом» о новом контракте для Ткачева, а также Сергея Толчинского и Арсения Грицюка?

– У Толчинского и Грицюка стоят те же задачи – выиграть Кубок, набрать больше очков. Главное – добиться успеха с командой, а потом уже личные моменты.

Только после этого мы будем принимать решение о продолжении карьеры. Не вижу поводов торопиться. Но мы понимаем, что если людям комфортно, то зачем прыгать с места на место.

– То есть переговоры будут после окончания сезона?

– Посмотрим. Пока загадывать не хотим. Идет к тому, что сезон закончится, и будем разговаривать. Но нет такого, что мы не хотим оставаться в «Авангарде». В общем, рано обо всем этом говорить, – сказал Бабаев.

7 комментариев

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agp_ekt
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Всех троих не смогут по деньгам оставить все равно
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Mi4eL
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Щас всех в НХЛ повезет...
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Hell-On Earth
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Ответ Алексей Тарлыков
Хитрый лис, любому еврею фору даст
Так он и есть еврей. Горский
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Из столицы Сибири С любовью
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В НХЛ бы уже обменяли, коль подписываться не хотят!
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Александр Маслов
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Ответ Алексей Тарлыков
Хитрый лис, любому еврею фору даст
Это точно.
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Алексей Тарлыков
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Хитрый лис, любому еврею фору даст
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Иван Голинько
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А вот и бабай-копилка
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