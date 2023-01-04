Бабаев о продлении контрактов Ткачева, Толчинского и Грицюка: «Не вижу поводов торопиться. Идет к тому, что сезон закончится, и будем разговаривать»
Агент Шуми Бабаев сообщил, что Владимир Ткачев чувствует себя комфортно в «Авангарде».
– Ткачев чувствует себя комфортно в команде, тренер ему доверяет, есть хорошее взаимодействие с ребятами, с которыми он вместе играет.
В «Авангарде» сейчас очень хорошая обстановка. Мы с ним постоянно общаемся и ставим задачи, которые ему нужно выполнить. Он все понимает и двигается к цели на сезон.
– Перед ним есть задача стать лучшим бомбардиром команды и КХЛ?
– Основная цель на сезон – помочь команде попасть в финал и постараться выиграть Кубок Гагарина. Дальше уже идут личные задачи – стать лидером чемпионата и помочь партнерам набирать очки.
– Как проходят переговоры с «Авангардом» о новом контракте для Ткачева, а также Сергея Толчинского и Арсения Грицюка?
– У Толчинского и Грицюка стоят те же задачи – выиграть Кубок, набрать больше очков. Главное – добиться успеха с командой, а потом уже личные моменты.
Только после этого мы будем принимать решение о продолжении карьеры. Не вижу поводов торопиться. Но мы понимаем, что если людям комфортно, то зачем прыгать с места на место.
– То есть переговоры будут после окончания сезона?
– Посмотрим. Пока загадывать не хотим. Идет к тому, что сезон закончится, и будем разговаривать. Но нет такого, что мы не хотим оставаться в «Авангарде». В общем, рано обо всем этом говорить, – сказал Бабаев.
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