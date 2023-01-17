Кравец об «Авангарде»: «У меня была мечта поработать в клубе, где уровень игроков будет выше, чем в «Амуре» или «Витязе»

высказался о работе на посту главного тренера «Авангарда».

– В чем была проблема «Авангарда», когда вы пришли в клуб?

– Да не было никаких проблем. Тренировки были на хорошем уровне, все старались, работали. Может быть, не хватало уверенности в своих силах из-за поражений. Нельзя сказать, что я изменил требования к ним.

Первый вопрос, который я всем задавал: «Чем я могу помочь, чтобы ты снова смог играть на своем уровне?» Послушал ребят. Что-то стал пропускать, например, потери Володи Ткачева – он должен идти в обводку, создавать моменты, играть один в один. Тут всегда будут потери, без них не будет и моментов.

– Вы впервые в карьере возглавляете топ-клуб. Ответственность давит на вас?

– Ответственность всегда давит. В « » давило то, что надо попадать в плей-офф, как и в «Амуре». Если человек отработает пятнадцать лет, может, на него уже такое не влияет.

У меня была мечта поработать в клубе, где уровень игроков будет выше, чем в « » или в «Витязе», не в обиду тем ребятам – там тоже много талантливых и квалифицированных хоккеистов.

Быть главным тренером в хоккее – моя жизнь, моя любимая профессия. И хочется в ней работать, а чтобы работать – нужно побеждать, – сказал главный тренер « ».