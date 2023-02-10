Кучеров обновил свой рекорд «Тампы», набрав очки в 17 подряд домашних играх. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ

обновил рекорд « », набрав очки в 17 домашних играх подряд.

Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против « » (5:0).

Форвард набрал очки в 17 домашних играх подряд (31 балл на отрезке, 5+26) и превзошел свой же клубный рекорд, установленный в сезоне-2018/19.

Кучеров набрал 76 (20+56) очков в 51 матче текущего сезона и делит 2-е место в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (76 очков в 50 играх, 29+47). Лидирует капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид – 94 очка в 52 играх (41+53).