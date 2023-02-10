Кучеров обновил свой рекорд «Тампы», набрав очки в 17 подряд домашних играх. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ

Теги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ рекорды Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров обновил рекорд «Тампы», набрав очки в 17 домашних играх подряд.

Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:0). 

Форвард набрал очки в 17 домашних играх подряд (31 балл на отрезке, 5+26) и превзошел свой же клубный рекорд, установленный в сезоне-2018/19. 

Кучеров набрал 76 (20+56) очков в 51 матче текущего сезона и делит 2-е место в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (76 очков в 50 играх, 29+47). Лидирует капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид – 94 очка в 52 играх (41+53). 

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1 комментарий

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Макди уже не догнать. Эх, жаль за ассисты нет отдельного приза!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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