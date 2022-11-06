Кучеров набрал 4+ очка за матч в 20-й раз в карьере и обновил рекорд «Тампы», опередив Стэмкоса

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Никита Кучеров набрал 4+ очка за матч в 20-й раз в карьере в НХЛ и обновил рекорд «Тампы».

Форвард «Лайтнинг» забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:3). 

На его счету стало 20 (6+14) очков в 12 матчах сезона. 

Кучеров обновил клубный рекорд по числу матчей с 4+ очками за карьеру, опередив Стивена Стэмкоса (19). 

Кучеров забивает уже 6 (!) матчей подряд. Так мощно он еще никогда не начинал

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