Кучеров набрал 4+ очка за матч в 20-й раз в карьере и обновил рекорд «Тампы», опередив Стэмкоса

набрал 4+ очка за матч в 20-й раз в карьере в и обновил рекорд .

Форвард «Лайтнинг» забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:3).

На его счету стало 20 (6+14) очков в 12 матчах сезона.

Кучеров обновил клубный рекорд по числу матчей с 4+ очками за карьеру, опередив (19).

Кучеров забивает уже 6 (!) матчей подряд. Так мощно он еще никогда не начинал