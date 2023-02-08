Кучеров набрал очки в 16-м домашнем матче «Тампы» подряд и повторил свой рекорд клуба

набрал очки в 16-м домашнем матче подряд и повторил свой рекорд « ».

Сегодня россиянин отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:4 ОТ).

Результативная серия форварда в домашних матчах продлилась до 16 игр (30 очков на отрезке, 5+25). Кучеров повторил свой же рекорд клуба по ее продолжительности, установленный в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне на счету Кучерова 75 (20+55) очков в 50 играх. Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь дуэту из «Эдмонтона» – Коннору Макдэвиду (93 очка в 51 игре) и Леону Драйзайтлю (76 в 49).