Сорокин впервые в сезоне пропустил 6 шайб – от «Ванкувера». У него 21 поражение при 17 победах

впервые в сезоне пропустил 6 шайб – от « ».

« » проиграли «Кэнакс» (5:6) в матче регулярного чемпионата .

Россиянин отразил 28 из 34 бросков по своим воротам. У него 21 поражение в сезоне при 17 победах (92,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).

В двух прошлых матчах (с «Детройтом» и «Сиэтлом») Сорокин сыграл на ноль, отразив все 55 бросков.

За карьеру в лиге это его второй матч с 6 пропущенными шайбами. Первый был в дебютном сезоне-2020/21 против «Вашингтона».