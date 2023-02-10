Сорокин впервые в сезоне пропустил 6 шайб – от «Ванкувера». У него 21 поражение при 17 победах

Теги Айлендерс Ванкувер НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин впервые в сезоне пропустил 6 шайб – от «Ванкувера».

«Айлендерс» проиграли «Кэнакс» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин отразил 28 из 34 бросков по своим воротам. У него 21 поражение в сезоне при 17 победах (92,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,41). 

В двух прошлых матчах (с «Детройтом» и «Сиэтлом») Сорокин сыграл на ноль, отразив все 55 бросков. 

За карьеру в лиге это его второй матч с 6 пропущенными шайбами. Первый был в дебютном сезоне-2020/21 против «Вашингтона». 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
Что здесь скажешь..

Вашингтонским на ровном месте подарили надежду..

При этом Вашингтонский Пенсионный Фонд врят ли этим воспользуется - нет в наличии у них ресурса..

А вот Баффоло - серьезный соперник, их стоит опасаться.. Нельзя делать им такие подарки..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий