Сорокин впервые в сезоне пропустил 6 шайб – от «Ванкувера». У него 21 поражение при 17 победах
Илья Сорокин впервые в сезоне пропустил 6 шайб – от «Ванкувера».
«Айлендерс» проиграли «Кэнакс» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин отразил 28 из 34 бросков по своим воротам. У него 21 поражение в сезоне при 17 победах (92,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).
В двух прошлых матчах (с «Детройтом» и «Сиэтлом») Сорокин сыграл на ноль, отразив все 55 бросков.
За карьеру в лиге это его второй матч с 6 пропущенными шайбами. Первый был в дебютном сезоне-2020/21 против «Вашингтона».
Вашингтонским на ровном месте подарили надежду..
При этом Вашингтонский Пенсионный Фонд врят ли этим воспользуется - нет в наличии у них ресурса..
А вот Баффоло - серьезный соперник, их стоит опасаться.. Нельзя делать им такие подарки..