Гашек о Федерации хоккея Чехии: «Сначала игрокам послали сигнал: можно ехать в Россию. Потом оказалось, что это не так. Закон должен быть превыше всего»
Доминик Гашек подверг критике главу Федерации хоккея Чехии Алоиса Гадамчика.
В июне руководитель заявлял, что игроки из КХЛ могут рассчитывать на приглашение в национальную команду.
В августе исполком федерации принял решение, что в сборную не будут вызываться игроки, перешедшие в лигу в последние полгода.
«Сначала Гадамчик сказал, что все нормально, а через три недели вдруг решил, что это не так. И проголосовал соответствующим образом. Исполком решил вопрос единогласно.
То есть игрокам сначала послали сигнал: можно ехать в Россию, все нормально. А потом оказалось, что это не так.
Согласен ли я с этим решением исполкома? Нет, я так не думаю. Какой бы ни была мораль, закон должен быть превыше всего», – приводит слова бывшего вратаря сборной Чехии Sport.cz.
Ранее Гашек отмечал, что парламент Чехии так и не издал закон, запрещающий работу в России.
Гашек раскритиковал Федерацию хоккея Чехии: «Призываю объяснить игрокам КХЛ, что они сделали не так и почему вы убрали их из сборной»
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