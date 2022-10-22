Гашек о Федерации хоккея Чехии: «Сначала игрокам послали сигнал: можно ехать в Россию. Потом оказалось, что это не так. Закон должен быть превыше всего»

Теги Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею Алоис Гадамчик КХЛ Федерация хоккея Чехии Хоккей

Доминик Гашек подверг критике главу Федерации хоккея Чехии Алоиса Гадамчика

В июне руководитель заявлял, что игроки из КХЛ могут рассчитывать на приглашение в национальную команду. 

В августе исполком федерации принял решение, что в сборную не будут вызываться игроки, перешедшие в лигу в последние полгода. 

«Сначала Гадамчик сказал, что все нормально, а через три недели вдруг решил, что это не так. И проголосовал соответствующим образом. Исполком решил вопрос единогласно.

То есть игрокам сначала послали сигнал: можно ехать в Россию, все нормально. А потом оказалось, что это не так.

Согласен ли я с этим решением исполкома? Нет, я так не думаю. Какой бы ни была мораль, закон должен быть превыше всего», – приводит слова бывшего вратаря сборной Чехии Sport.cz.

Ранее Гашек отмечал, что парламент Чехии так и не издал закон, запрещающий работу в России.

Гашек раскритиковал Федерацию хоккея Чехии: «Призываю объяснить игрокам КХЛ, что они сделали не так и почему вы убрали их из сборной»

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