Гашек раскритиковал Федерацию хоккея Чехии: «Призываю объяснить игрокам КХЛ, что они сделали не так и почему вы убрали их из сборной»

раскритиковал Федерацию хоккея Чехии.

В открытом письме он выразил недовольство решением организации не приглашать для выступлений в сборную хоккеистов, которые в последние полгода подписали контракты с клубами КХЛ.

«Я считаю очень непрофессиональным то, что вы не объяснили четко свое решение нашей общественности и, прежде всего, пострадавшим игрокам.

Наш демократически избранный парламент так и не издал закон, запрещающий работу в Российской Федерации. Кстати, я нигде не видел, что гражданам Чехии не рекомендуется работать в РФ.

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик четко заявил, что не считает выступление наших хоккеистов в КХЛ чем-то, что должно исключать их из сборной. Да, я знаю, что в исполкоме 11 членов, а председатель имеет только один голос. Но надо сказать, что это июньское заявление председателя явно послало игрокам сигнал о том, что они могут ехать в КХЛ и не беспокоиться о том, что не смогут представлять сборную.

У меня есть еще одно наблюдение. Исключению из сборной не подлежат игроки, подписавшие контракты в КХЛ до 24 февраля 2022 года и продолжающие там хоккейную карьеру в этом сезоне. Многих наверняка заинтересует, почему те, кто подписался до 24 февраля могут играть за сборную, а те, кто подписался позже, не могут. В чем разница? Что одни совершают или совершили, а другие нет?

Этим письмом я призываю вас объяснить нашей общественности и наказанным игрокам точно, ясно и главное понятно, что они сделали не так и почему вы убрали их из сборной», – приводит слова Гашека Isport.blesk.cz.

В сборную Чехии не будут вызываться игроки, перешедшие в клубы КХЛ в последние полгода