Федоров после 2:1 с «Авангардом»: «ЦСКА нашел ключи к победе. Важно закончить серию хорошим результатом против хорошего соперника»

прокомментировал победу ЦСКА над « » (2:1 ОТ).

«Мы сыграли пять игр через день. две последние игры на выезде. Кое-что не получилось. Можно сказать, не везло – особенно в овертаймах. Тем не менее, нашли ключи к победе. Важно закончить эту серию хорошим результатом против хорошего соперника.

Возвращаемся домой, пару дней есть отдохнуть, подумать, как дальше двигаться. ЦСКА много пропускал в предыдущей домашней серии, удалось ли наладить оборону? Мы ребятам не запрещаем играть в хоккей. Ошибки у нас были.

Мы не смогли завершить победой матч с «Барысом». Ведя против Уфы 3:0, сыграли 3:2. Нашли ключи к воротам, забили важный четвертый гол. Думаю, игра сложилась бы чуть напряженнее, если бы не смогли этого сделать.

Определенные моменты есть: особенно под давлением шайба должна двигаться в направлении ворот соперника. Это раз. Два – мы должны это знать и принимать определенные действия. К сожалению, хоккей сейчас поменялся – другие площадки, очень быстра шайба меняет руку.

Ребята получили определенный опыт. Да, он не совсем позитивный, но мы его разобрали и донесли до ребят всю суть происходящего. Считаю, где-то мы достучались, и нам удалось засушить некоторые моменты с шайбой и без шайбы.

Почему не удалось реализовать большинство вплоть до овертайма? Есть нюансы, о которых мы говорим, они железные, потому что случаются в каждой игре. Но ребята хотят разыграть шайбу чище, завести в ворота. Но сейчас не тот хоккей. Это случается раз в десять раз. В основном это угроза, броски, трафик – закрыть вратаря обязательно надо – и подборы.

После трех-четырех таких моментов четверка обороняющихся встает, и ты можешь разыгрывать что-то еще. Большинство – это силовая штука сейчас в связи с маленькими площадками, в связи с видеоразборами.

Все умеют обороняться, все четко знают линии, по которым может пройти шайба. Большинство – интенсивный процесс, и кто быстрее среагирует на ошибку с той или иной стороны, тот и имеет преимущество», – сказал главный тренер .