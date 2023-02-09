Депутат Свищев о давлении на Овечкина: «Он не стесняется дружественных отношений с президентом, никогда не открещивался от России. Он боец по жизни, выдержит натиск»

Теги болельщики Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Дмитрий Свищев Давид Пастрняк Политика соцсети Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что Давид Пастрняк удалил фото с Александром Овечкиным.

Нападающий «Бостона» удалил фотографию после критики от чешских болельщиков.

– Мы не можем сказать, что большинство чехов относятся ко всему российскому плохо. Однако есть особенно активная часть населения, которая не приветствует посты в соцсетях с такой звездой мирового уровня, как Александр Овечкин. Конечно, это прискорбно.

Долгое время между нашими странами были теплые, дружеские отношения, в том числе в спорте. Мы по-соседски относились друг к другу, наши спортсмены выступали в одних командах. Как мы все знаем, некоторые бывшие известные чешские хоккеисты, а сейчас пенсионеры, разжигают русофобскую кампанию страны. Я не понимаю, ради чего все это.

Видите, чешский хоккеист не выдержал такого давления. Это небольшая страна, все друг друга знают. Но радует, что у него с Овечкиным хорошие отношения, раз он выложил такое фото.

Здравомыслящие люди считают Овечкина звездой мирового уровня, в Америке к нему отличное отношение. Хотя есть, конечно, отдельные люди, которые пытаются критиковать все, что связано с Россией, и стараются выплеснуть это на Овечкина. Но он держится и терпеливо, грамотно отвечает. Жаль, что не все чешские хоккеисты выдерживают.

–  Как Овечкин выдерживает это давление?

– Я сам знаю Овечкина, он мужественный игрок с чувством человеческого достоинства. Он не только хоккеист, но и гражданин нашей страны. Не стесняется того, что он россиянин, и своих дружественных отношений с президентом. Овечкин никогда не открещивался от России. Ему непросто, но он боец по жизни. Выдержит и этот натиск, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»

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43 комментария

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igolp igolp
молодец Овечкин!
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fall_of_troy
Ответ Red.Wings
Скорее их пропаганда рассчитана на неумных. Зачастую они очень даже знают что несут чушь.
В пропаганде важно не только содержание, но и частота передачи. Пропагандоны генерируют бесконечные потоки лжи, обыватель не вникая в подробности уже замечает, что то, что они говорят сегодня, противоречит тому, что они говорили вчера и т.п.
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fall_of_troy
Ответ Дерзкий пеликан
Чувак ты серьёзно? Ненавидеть из-за того, что было в 68-ом году? Ну то есть я имею право ненавидеть нынешних немцев?
Так разница в том, что немцы свой страшный опыт отрефлексировали и стали нормальной страной. А ненормальные страны (пальцем показывать не будем) продолжают угрожать своим соседям по периметру. Единственное отличие - угрожалка отвалилась, остались только зеки повара да мультфильмы от минобороны.
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Кеша
Ответ fall_of_troy
Да.
Что да?
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fall_of_troy
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Да.
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Кеша
Ответ fall_of_troy
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fall_of_troy
Ответ Кеша
Давно молчит . Не накидывай.
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Андрей Савин
Овечкин занимается любимым делом.
Свищев и ему подобные-ражзиганием
страстей...
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Игорь Новиков
Ответ Олег Новиков
Пропагандисты не умные люди так-то.
Это очевидно)
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Кеша
Ответ fall_of_troy
Так Овца, будь он поумнее, мог бы такое пресечь. Он же наоборот потворствует тому Poo-tin Team и прочим зашкваром.
Давно молчит . Не накидывай.
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Игорь Новиков
Ответ brig_Mercury
По этой Логике депутат Свищев каждого москвича знает.
Видимо)
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sled
Ответ catcher69
почему всю свою жизнь он играет в натовской стране на потеху русофобствующим космополитам ???
и куда нато отправляет его налоги?
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Игорь Новиков
Ответ Дерзкий пеликан
Глупые люди это те, кто обидки кидает, хотя события происходило давно, прошëл не один десяток лет и ненавидеть нынешнее поколение за то, что совершили их предки фиг знает когда, вот это как раз и есть надо быть глупым, а ещё тупым. По твоей логике, я могу ненавидеть немцев, итальянцев, венгров и голландцев? Или это другое?
Если новые поколения ведут себя нормально, их никто не ненавидит. Если они героически несут знамя кровавого режима, воспевают его - они получают такое отношение. Логика очень простая.
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fall_of_troy
Ответ Кеша
Чем меньше депутаты разномастные , чиновники будут говорить об Овечкина , клеиться к нему , тем лучше будет для самого Овечкина . Остыньте немного . Неужели вы тупые и сами этого не понимаете ? Или ваш хайп для вас дороже благополучия Овечкина ?
Так Овца, будь он поумнее, мог бы такое пресечь. Он же наоборот потворствует тому Poo-tin Team и прочим зашкваром.
+1
-2
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BeastI666I
вот опять! раз ты русский, то потерпишь, выдержишь давление... почему русские вечно олжны терпеть
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DpeMa111
Ну и дурак, спортсмены умом никогда не блистали, потому и идут в думу штабелями после карьеры
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dimitrii36
sports вообще забавный ресурс, одни Новиковы, ну хто же оных не знает
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Павел Мельников
Ответ catcher69
почему всю свою жизнь он играет в натовской стране на потеху русофобствующим космополитам ???
Как сказал какой-то давно забытый всеми победитель МЧМ, "плюнуть в лицо американцам". На самом деле много кто так первобытно относится к сашиным достижениям.
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dalmolchun
Ответ Ебздрогыч
После навязанного Варшавского договора и танков в 68 году чего вы хотели от Чехии? Любви до гроба?
тебе же не мешает ВОВ 1941-45 восхищаться Лео Драйзайтлем или Тимом Шюцле? Или ты считаешь их фашистами?
Попустись, это доведет до плохого.
+3
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Дерзкий пеликан
Ответ Игорь Новиков
Глупые люди, не знающие истории, не понимают, почему чехи, прибалты и прочие "сателлиты" не особо любят русских. С этим ничего не поделаешь.
Глупые люди это те, кто обидки кидает, хотя события происходило давно, прошëл не один десяток лет и ненавидеть нынешнее поколение за то, что совершили их предки фиг знает когда, вот это как раз и есть надо быть глупым, а ещё тупым. По твоей логике, я могу ненавидеть немцев, итальянцев, венгров и голландцев? Или это другое?
+2
-2
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Veld
Ответ modesto
Важный год для мировой истории. Левые протесты по всему миру, реальные серьёзные проблемы у США, поражения во Вьетнаме и много чего ещё. И тут Совдеп стреляет себе в ногу, начинает процесс закукливания и стагнации, перерастающий в деградацию. Где-то 68-73 - это когда Совдеп подписал себе смертный приговор и расписался в своей костной тупости.
да, не прочувствовали момент, а это была одна из точек бифуркации
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catcher69
почему всю свою жизнь он играет в натовской стране на потеху русофобствующим космополитам ???
+10
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Дерзкий пеликан
Ответ Ебздрогыч
После навязанного Варшавского договора и танков в 68 году чего вы хотели от Чехии? Любви до гроба?
Чувак ты серьёзно? Ненавидеть из-за того, что было в 68-ом году? Ну то есть я имею право ненавидеть нынешних немцев?
+4
-1
+3
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Red.Wings
Ответ Олег Новиков
Пропагандисты не умные люди так-то.
Скорее их пропаганда рассчитана на неумных. Зачастую они очень даже знают что несут чушь.
+1
0
+1
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modesto
Ответ Ебздрогыч
После навязанного Варшавского договора и танков в 68 году чего вы хотели от Чехии? Любви до гроба?
Важный год для мировой истории. Левые протесты по всему миру, реальные серьёзные проблемы у США, поражения во Вьетнаме и много чего ещё. И тут Совдеп стреляет себе в ногу, начинает процесс закукливания и стагнации, перерастающий в деградацию. Где-то 68-73 - это когда Совдеп подписал себе смертный приговор и расписался в своей костной тупости.
+3
0
+3
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