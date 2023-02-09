Депутат Свищев о давлении на Овечкина: «Он не стесняется дружественных отношений с президентом, никогда не открещивался от России. Он боец по жизни, выдержит натиск»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что удалил фото с .

Нападающий « » удалил фотографию после критики от чешских болельщиков.

– Мы не можем сказать, что большинство чехов относятся ко всему российскому плохо. Однако есть особенно активная часть населения, которая не приветствует посты в соцсетях с такой звездой мирового уровня, как Александр Овечкин. Конечно, это прискорбно.

Долгое время между нашими странами были теплые, дружеские отношения, в том числе в спорте. Мы по-соседски относились друг к другу, наши спортсмены выступали в одних командах. Как мы все знаем, некоторые бывшие известные чешские хоккеисты, а сейчас пенсионеры, разжигают русофобскую кампанию страны. Я не понимаю, ради чего все это.

Видите, чешский хоккеист не выдержал такого давления. Это небольшая страна, все друг друга знают. Но радует, что у него с Овечкиным хорошие отношения, раз он выложил такое фото.

Здравомыслящие люди считают Овечкина звездой мирового уровня, в Америке к нему отличное отношение. Хотя есть, конечно, отдельные люди, которые пытаются критиковать все, что связано с Россией, и стараются выплеснуть это на Овечкина. Но он держится и терпеливо, грамотно отвечает. Жаль, что не все чешские хоккеисты выдерживают.

– Как Овечкин выдерживает это давление?

– Я сам знаю Овечкина, он мужественный игрок с чувством человеческого достоинства. Он не только хоккеист, но и гражданин нашей страны. Не стесняется того, что он россиянин, и своих дружественных отношений с президентом. Овечкин никогда не открещивался от России. Ему непросто, но он боец по жизни. Выдержит и этот натиск, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»